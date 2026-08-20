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Người dân nên kiểm tra nội dung này trên VNeID trước ngày 28/9

Huỳnh Duy
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Từ 28/9, một thay đổi liên quan đến VNeID có hiệu lực mà người dân nên biết.

  1. Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

- Ảnh 1.

Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ. (Ảnh minh hoạ: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư)

Như vậy, từ 28/9/2026, công dân cần lưu ý bảo đảm số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử là số thuê bao chính chủ. Trường hợp số thuê bao này đã thay đổi và không còn chính chủ, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân theo quy định nêu trên.

Bên cạnh trường hợp này, điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định hệ thống tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Quy định mới về số thuê bao di động nhằm xác định rõ trường hợp tài khoản định danh điện tử bị khóa tự động, đồng thời đặt ra yêu cầu người sử dụng cần duy trì thông tin thuê bao đăng ký tài khoản định danh điện tử phù hợp với thông tin chính chủ.

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Tags

VNEID

ứng dụng

định danh điện tử

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