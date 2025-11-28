Người dân Malaysia phản ứng về kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

(Ảnh minh họa)

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên nhằm bảo vệ an toàn trên không gian số. Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil khẳng định biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro trẻ em bị lừa đảo trực tuyến, bắt nạt mạng, tiếp xúc nội dung độc hại hoặc nguy cơ xâm hại tình dục.

Theo ông Fahmi, Malaysia đang tham khảo cơ chế quản lý độ tuổi tại Australia và một số quốc gia khác để xây dựng mô hình phù hợp. Quy định mới, đã được Nội các phê duyệt, sẽ buộc các nền tảng mạng xã hội áp dụng giới hạn độ tuổi tối thiểu theo luật quốc gia.

Tuy nhiên, thông báo này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận Malaysia, đặc biệt là giới trẻ - những người trực tiếp chịu tác động. Không ít thanh thiếu niên cho rằng việc Malaysia cấm mạng xã hội dưới 16 tuổi có thể làm giảm quyền tiếp cận thông tin, học tập và sáng tạo trong môi trường số.

(Ảnh minh họa: The Sun)

Afiqah, 15 tuổi, cho biết phần lớn thời gian trực tuyến của em dùng để học vẽ, tham gia các thử thách sáng tạo và xem video hướng dẫn bài học. "Nếu cấm hoàn toàn trẻ dưới 16 tuổi có tài khoản, điều đó không công bằng. Nhiều nền tảng như YouTube hay TikTok còn hỗ trợ học tập rất tốt", Afiqah nói.

Hiresh, 13 tuổi, cũng cho rằng một lệnh cấm tuyệt đối có thể quá nghiêm khắc. Em đề xuất chính phủ tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em, kiểm tra độ tuổi chặt chẽ hơn và đẩy mạnh giáo dục an toàn số thay vì cấm hoàn toàn. "Mạng xã hội có hai mặt. Thay vì đóng cửa, hãy làm cho nó an toàn hơn", Hiresh nêu ý kiến.

Ngược lại, một số phụ huynh lại bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Một phụ huynh tên Aliyah cho rằng trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng tâm lý và dễ trở thành nạn nhân của các hành vi nguy hiểm: "Nếu để trẻ sử dụng mạng xã hội trong phòng riêng, đồng nghĩa với việc mở cửa cho rủi ro xâm hại".

Một số ý kiến đồng tình khác cho rằng trẻ dưới 16 tuổi dễ bị lệ thuộc vào thiết bị di động, dẫn đến giảm tập trung học tập và thiếu ngủ. Aiman, 13 tuổi, kể rằng em từng thấy bạn bè trò chuyện trên mạng tới 1h - 2h sáng và cho rằng biện pháp mới là cần thiết.

Hiện Malaysia tiếp tục đánh giá phản hồi xã hội và tác động đối với giáo dục số trước khi ban hành quy định chính thức. Dù còn nhiều tranh luận, chính phủ khẳng định mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ trẻ vị thành niên và tạo môi trường Internet an toàn hơn trong bối cảnh rủi ro trực tuyến gia tăng nhanh chóng.