Người dân lưu ý: Từ 1/6, cơ quan nhà nước sẽ ngừng cấp 1 loại giấy tờ bản giấy

Theo Công văn số 168/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ nay đến hết tháng 5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiến hành tổ chức, sắp xếp các đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian tổ chức, sắp xếp các đơn vị, bảo hiểm xã hội các khu vực và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục sử dụng phôi thẻ bảo hiểm y tế cũ đến hết ngày 31/5. Từ ngày 1/6, các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy cho người tham gia.

Đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu cán bộ trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID).

Đồng thời, cán bộ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, VneID; sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế bản giấy.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lưu ý người dân là chỉ thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế bản giấy đối với trường hợp người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, VneID và không có căn cước công dân gắn chip.

Quy định này nằm trong chương trình chuyển đổi số của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quy trình và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Việc sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VneID và VssID để đi khám chữa bệnh thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thời gian qua và mang lại hiệu quả tích cực.

Về ứng dụng VssID, hiện nay, hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số căn cước công dân. Với tài khoản chưa được cập nhật, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số căn cước công dân hay mã số định danh cá nhân đối với người tham gia BHXH, BHYT vào ứng dụng VssID.

Việc cập nhật số số căn cước công dân vào tài khoản VssID BHXH không chỉ giúp đồng bộ thông tin, mà còn giúp quá trình tra cứu và hưởng các chế độ bảo hiểm diễn ra thuận tiện hơn.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 391/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai ngay việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn hệ thống BHXH Việt Nam, trong đó:

- Tại BHXH Việt Nam ở Trung ương đã thực hiện từ ngày 1/3/2025;

- Tại địa phương: 10 BHXH khu vực tổ chức hoạt động theo bộ máy mới từ ngày 1/4/2025 do đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, gồm BHXH các khu vực: I (Hà Nội); IV (Bình Dương); VI (Thanh Hóa); VII (Nghệ An); X (Thái Nguyên - Bắc Kạn); XI (Bắc Giang - Bắc Ninh); XVII (Yên Bái - Lào Cai); XIX (Hà Giang - Tuyên Quang); XXII (Đà Nẵng - Quảng Nam); XXXII (Cà Mau - Bạc Liêu). 25 BHXH khu vực còn lại sẽ tổ chức hoạt động theo bộ máy mới từ ngày 1/6/2025, gồm BHXH các khu vực: II (TP Hồ Chí Minh), III (TP Cần Thơ), V (Đồng Nai), VIII (Hải Phòng - Thái Bình), IX (Lạng Sơn - Cao Bằng), XII (Hải Dương - Quảng Ninh), khu vực XIII (Nam Định - Ninh Bình), XIV (Hưng Yên - Hà Nam), XV (Sơn La - Hòa Bình), XVI (Điện Biên - Lai Châu), XVII (Phú Thọ - Vĩnh Phúc), XX (Hà Tĩnh - Quảng Bình), XXI (Huế - Quảng Trị), XXIII (Bình Định - Quảng Ngãi), XXIV (Khánh Hòa - Phú Yên), XXV (Đắk Lắk - Đắk Nông), XXVI (Gia Lai - Kon Tum), XXVII (Lâm Đồng - Ninh Thuận), XXVIII (Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận), XXIX (Tây Ninh - Bình Phước), XXX (An Giang - Đồng Tháp), XXXI (Kiên Giang - Hậu Giang), XXXIII (Sóc Trăng - Trà Vinh), XXXIV (Long An - Tiền Giang) và XXXV (Bến Tre - Vĩnh Long).

Trong thời gian chuẩn bị thực hiện theo mô hình BHXH khu vực, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên từng địa bàn, duy trì và mở rộng số lượng người tham gia, tăng độ bao phủ BHXH, BHYT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết, chi trả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phục vụ tốt nhất cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân, luôn đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách được thông suốt, đúng quy định.

Tích cực xây dựng, quản lý, vận hành tốt tổ chức bộ máy mới của BHXH Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.