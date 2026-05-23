HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân kiểm tra thông tin này trên VssID

Đại Phú
|

BHXH Hà Nội đã xử lý việc đồng bộ nhầm dữ liệu trên VssID.

- Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Huệ (Hà Nội), khi tra cứu ứng dụng VssID, bà nhận thấy tài khoản của bà ghi nhận nhiều lần bà đi khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT từ năm 2022 đến tháng 03/2026.

Tuy nhiên trên thực tế, trong khoảng thời gian đó bà Huệ không thực hiện bất kỳ hoạt động khám chữa bệnh nào như đã hiển thị trên hệ thống và bà không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin BHXH của bà.

Việc xuất hiện các thông tin không đúng khiến bà Huệ lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà về sau. Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh toàn bộ các lượt khám, chữa bệnh được ghi nhận trên hệ thống đối với mã số BHXH của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 16/5/2021, BHXH cơ sở Thanh Trì (trước là BHXH huyện Thanh Trì) đã đồng bộ nhầm mã số BHXH của bà Nguyễn Thị Huệ. Do đó, toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Nguyễn Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Ngày 22/4/2026, BHXH cơ sở Gia Lâm đã hủy đồng bộ và đồng bộ lại quá trình tham gia BHXH của bà Nguyễn Thị Huệ theo quy định.

BHXH cơ sở Đông Anh đã tra cứu toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Nguyễn Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Tại quốc gia láng giềng của Việt Nam, một công trình hiện đại chứa 390 tỷ tấn "vàng đen" đang thành hình
Tags

ứng dụng

BHXH

VssID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại