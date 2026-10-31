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Người dân hoảng loạn, sơ tán trong đêm khi hồ băng Himalaya vỡ

Kông Anh/VTC News
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Người dân Bhutan được nhìn thấy hoảng loạn di dời trong đêm sau khi hồ băng Shintaphu trên dãy Himalaya bị vỡ, gây lũ quét nghiêm trọng.

Trong video ngắn do Al Jazeera đăng tải cho thấy đoàn người mang theo chăn cùng nhiều đồ dùng khác vội vàng đi sơ tán sau khi nước lũ từ hồ băng Shintaphu tràn xuống các công trình tại khu suối nước nóng tự nhiên Gasa Tshachu, huyện Gasa ở phía bắc Bhutan vào tối 29/10.

Người dân hoảng loạn, ‘ôm đồ’ sơ tán trong đêm do hồ băng Himalaya bị vỡ.

Theo báo Kuensel, một đoạn đường dẫn tới làng Laya, nơi có suối nước nóng Gasa Tshachu, bị nước lũ cuốn trôi, khiến tuyến đường không thể lưu thông. Giới chức địa phương đã phong tỏa đoạn đường vô thời hạn.

Gasa Tshachu là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Bhutan, quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Theo BBS, mức độ thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào đêm muộn chưa thể xác định do trời tối và dòng nước chảy xiết. Hai cây cầu Bailey - loại cầu được lắp ghép từ các cấu kiện đúc sẵn, có thể vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng - được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảnh khắc nước lũ đổ xuống thị trấn tại Bhutan.

Đây không phải lần đầu khu vực Gasa Tshachu hứng chịu lũ quét. Năm 2021, sông Mochhu từng đổi dòng, khiến nước lũ tràn qua và tàn phá khu vực này. Theo báo Kuensel, một đoạn đường dẫn đến làng Laya, nơi có suối nước nóng Gasa Tshachu, bị cuốn trôi, khiến tuyến đường không thể lưu thông.

Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về tác động đối với các công trình thủy điện trên lưu vực, nhất là dự án Punatsangchhu. Mực nước sông tăng đột ngột có thể tạo áp lực đối với hạ tầng và hoạt động vận hành công trình. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận dự án thủy điện này bị hư hại hoặc gặp sự cố trực tiếp.

Theo dự báo, dòng lũ có thể tiếp cận các khu vực biên giới Ấn Độ trong vòng 6 - 8 giờ, đe dọa nhiều khu dân cư ven sông. Nguy cơ càng đáng lo ngại khi Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn tại huyện Alipurduar, bang Tây Bengal, trong ngày 30/10.

Hiện tại, Ấn Độ đã phát cảnh báo lũ quét ở biên giới và hơn 10.000 người phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn.

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Bhutan

hồ băng

Himalaya

lũ quét

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