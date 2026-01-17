Người dân H'Mong ở Hà Giang gặp Chế Linh: "50 năm qua em đã nghe danh bác"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh ông đi chợ phiên ở Đồng Văn (Hà Giang cũ). Trong lúc đi chợ phiên, Chế Linh có ghé vào một hàng bánh cuốn để ăn sáng.

Chế Linh mua bánh cuốn

Ông tỏ ra thích thú khi nhìn người bán hàng chế biến tại chỗ món bánh cuốn Hà Giang, liên tục giao lưu, hỏi han. Nam danh khá thân thiện và gần gũi.

Ông nói với người bán hàng: "Cô này bán bánh cuốn được 60 năm rồi. Ai cũng nói là tới Hà Giang phải đến đây ăn bánh cuốn. Tôi thì ở nước ngoài mới về nên cũng đi hỏi, bà con đều nói phải tới đây.

Họ còn chỉ tôi đường tới đây. Hồi nãy tôi có đi chợ phiên, đi rồi mới ghé qua đây ăn bánh cuốn".

Chủ quán bánh cuốn cũng nhận ra Chế Linh, liền vui mừng thốt lên: "Em bán ở đây được 60 năm rồi. Em biết bác Chế Linh vì bác nổi tiếng từ mấy chục năm nay.

Em ở trên miền cao này thôi nhưng cũng hay nghe bác Chế Linh lắm. 50 năm qua em đã nghe danh bác rồi. Em là người H'Mong".

Nói rồi, chủ quán còn gọi con gái mình tới để giới thiệu: "Bác này là danh ca Chế Linh".

Con gái chủ quán thấy vậy liền bày tỏ lòng ngưỡng mộ: "Con chào bác Chế Linh! Con rất hâm mộ bác! Lúc nào con cũng nghe bác hát. Con vừa đi chợ phiên về. Bác ở ngoài nhìn trẻ thế nhỉ! Bác ở Canada đúng không ạ?".

Chế Linh dù là danh ca nổi tiếng nhưng rất thân thiện và gần gũi với mọi người. Đi tới đâu ông cũng hỏi han để biết thêm nhiều thông tin về cuộc sống, phong tục tập quán của người dân ở Hà Giang.

Trong suốt hơn 1 tháng qua, Chế Linh di chuyển liên tục từ Canada tới Singapore để đi show, rồi lại từ Singapore về Việt Nam, đi khắp một chiều dài đất nước từ Cà Mau ra tận Phú Quốc, tới Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình và giờ là Hà Giang. Điều đáng chú ý là Chế Linh dường như vui tươi, hào hứng hơn nhiều khi ở Việt Nam.