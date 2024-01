Người dân Hà Nội mưu sinh trong đêm dưới cái lạnh 8 độ C

Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống, khu vực Bắc Bộ mưa nhỏ, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi từ 3 - 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội vào đêm 22/1 nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 8 độ C, trời lạnh buốt.



Về đêm nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm xuống chỉ còn 8 độ C.

Thời tiết giá rét làm cho guồng quay cuộc sống của một đô thị đông đúc như thủ đô Hà Nội có phần chậm lại. Người dân ít ra đường hơn, vì thế mà những người lao động trên đường phố cũng có phần "rảnh rỗi" hơn mọi ngày. Điều đó không làm cho họ vui hơn là mấy, "rảnh rỗi" thì đồng nghĩa với việc thu nhập giảm sút, gánh nặng kinh tế buộc họ phải thích nghi với tất cả mọi thứ trong cuộc sống này.

Để chống chọi với rét buốt, nhiều người đã phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm.

Được hơ đôi bàn tay lạnh cóng trên bếp lửa hồng vào thời điểm này là một điều tuyệt vời.

Một nhóm người tụ tập quanh đống lửa trên đường Phạm Hùng.

Bạn Việt (35 tuổi) làm nghề tài xế công nghệ cho biết: "Hôm nay trời lạnh nên mọi người ở trong nhà tránh rét hết cả rồi, vì vậy mà cả ngày tôi chỉ chạy đc 3 - 4 "cuốc" xe, thu nhập giảm đi đáng kể làm tôi thấy lo lắng vì còn quá nhiều chi phí cuộc sống cần phải trang trải".

Trời lạnh làm cho nhiều người phải mặc áo mưa để cản gió mặc dù trời không mưa.

Chị Trương Thị Bốn (Thái Bình) làm công nhân môi trường ở Hà Nội đã hơn 10 năm. Công việc hàng ngày của chị hầu như không chịu ảnh hưởng của thời tiết bởi vì dù có nắng mưa, hay giá rét thì chi vẫn miệt mài, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ giữ cho đường phố sạch đẹp. Chị Bốn chia sẻ: "Làm cái nghề này thì không phân biệt ngày thường hay ngày nghỉ, ngày mưa hay ngày nắng. Tôi làm ca từ 16h đến 24h, có hôm nhiều rác phải tăng ca đến 2 - 3h sáng là chuyện bình thường. Khổ nhất là đi làm vào hôm vừa mưa vừa rét. Hôm nay biết trời rét buốt nên ngoài mặc áo ấm tôi còn mặc luôn cả áo mưa, vừa chống được rét lại không lo nếu trời đổ mưa".

Những người bán hàng rong ăn mặc kín mít để giữ ấm cơ thể.

Trời lạnh buốt làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán của những gánh hàng rong. Người phụ nữ này cho biết, ít người ra đường nên hôm nay chị bị "ế", buôn bán mặt hàng hoa quả này không để được lâu vì thế dù trời lạnh buốt nhưng chị vẫn phải ngồi bán đến khi nào hết hàng thì mới được về.

Những người vô gia cư thu mình trong tấm chăn mỏng, chống chọi với cái lạnh.