Người dân Hà Nội đón tin vui vào đúng cuối tuần này

Trong dịp cuối tuần này, người dân Thủ đô lại có dịp tham tham gia “Lễ hội mua sắm năm 2025”. Sự kiện được Sở Công thương chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Anh tổ chức từ ngày 25 đến hết ngày 28/12 tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Năm nay, Lễ hội được tổ chức với quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút gần 110 doanh nghiệp đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Các gian hàng mang đến không gian mua sắm phong phú với nhiều nhóm sản phẩm đa dạng, gồm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng làng nghề truyền thống, thực phẩm – đồ uống, dệt may, da giày và phụ kiện thời trang. Việc quy tụ nhiều thương hiệu, doanh nghiệp và sản phẩm uy tín giúp người tiêu dùng Thủ đô tiếp cận một nguồn hàng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm dịp Tết.

Các sản phẩm OCOP được bày bán tại Lễ hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân:

“Với sự nỗ lực của Sở Công Thương Hà Nội, sự phối hợp của UBND xã Đông Anh và sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng ‘Lễ hội mua sắm năm 2025’ sẽ trở thành sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của nhân dân.”

Có thể khẳng định, “Lễ hội mua sắm năm 2025” là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Hà Nội dịp cuối năm. Sự kiện góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thị trường nội địa, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm mới và gia tăng nhận diện thương hiệu. Đồng thời, Lễ hội còn đóng vai trò quảng bá hình ảnh Đông Anh như một địa phương năng động, thân thiện, hướng tới xây dựng không gian mua sắm - giải trí an toàn, văn minh phục vụ cộng đồng.

Việc tổ chức Lễ hội trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, ngày càng tăng cho thấy định hướng đúng đắn của thành phố trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hóa của người dân. Sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp từ nhiều địa phương không chỉ tạo thêm cơ hội giao thương, mà còn góp phần giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm đặc trưng của các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội được bày bán tại Lễ hội

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Lễ hội còn được thiết kế như một không gian văn hóa - giải trí hấp dẫn. Bên cạnh khu vực mua sắm, chương trình bố trí các khu giới thiệu văn hóa ẩm thực, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm hương vị đặc sản các vùng miền.

Hoạt động giao thương kết nối doanh nghiệp cũng được chú trọng, tạo cơ hội để các đơn vị sản xuất, phân phối tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, hướng tới phát triển bền vững.

Song song với hoạt động thương mại, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật và ca nhạc được tổ chức, góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi động. Khu vực check-in tiểu cảnh và không gian ánh sáng theo chủ đề mùa lễ hội trở thành điểm nhấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình.

Việc kết hợp hài hòa giữa mua sắm, trải nghiệm văn hóa và giải trí đã biến Lễ hội thành một sự kiện cộng đồng hấp dẫn, đem lại những khoảng thời gian thư giãn, gắn kết cho người dân Thủ đô trong dịp cuối năm.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28/12/2025. Trong suốt thời gian tổ chức, Lễ hội hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, tạo nên một không gian mua sắm sôi động nhưng gần gũi, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, ấm áp của mùa lễ hội, đồng thời chuẩn bị tâm thế cho một năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp của người dân Hà Nội.