Nhà đầu tư "vớ bẫm" nếu rót tiền vào mặt hàng này, lãi gấp hơn 2 lần so với vàng

Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng "phi mã", liên tục phá vỡ các kỷ lục đã đạt được trước đó. Theo thống kê, giá vàng đã tăng mạnh và đạt kỷ lục trong gần 50 năm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay (1/1 - 25/12/2025), giá vàng đã tăng hơn 71%.

Tuy nhiên, có một mặt hàng kim loại quý còn có mức tăng mạnh hơn cả vàng. Đó chính là bạc.

Theo Báo cáo về biến động giá bạc năm 2025 do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý thực hiện và công bố ngày 25/12/2025 cho biết, giá bạc thỏi mua vào là 74,9 triệu đồng/kg; giá bán ra đã tăng lên đến 77,3 triệu đồng/kg. Như vậy, giá bạc ghi nhận mức tăng trưởng trên 154%, gấp hơn 2 lần mức tăng của vàng.

Trong khi đó, tại phiên giao dịch ngày 26/12, giá bạc trong nước tiếp tục chứng kiến sự tăng giá. Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) là 74,8 - 77,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra). Con số này tăng 2,86 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,9 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra). Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,8 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay trên sàn Kitco lên mức 74,54 USD/ounce, tăng 2,67 USD/ounce so với phiên giao dịch trước. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá bạc thế giới tăng 22,65%, còn trong nước, giá bạc tăng đến hơn 40%.

Về mức tăng mạnh mẽ của giá bạc trong thời gian qua, theo các chuyên gia, động lực của bạc đến từ hai yếu tố chính. Một là vai trò phòng vệ trước lạm phát, với lợi thế giá thấp giúp bạc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Theo thống kê, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chú ý đến bạc đã khiến nhu cầu đầu tư bạc gia tăng mạnh mẽ. Quỹ ETF bạc iShares Silver Trust trong năm 2025 đã ghi nhận mức đầu tư ròng 1 tỷ USD. Trong tháng 12, quỹ bạc này đã chi gần 2 tỷ USD để mua bạc bổ sung vào tài khoản cơ sở cho việc phát hành chứng chỉ quỹ của mình.

"Ở góc độ đầu tư, khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng mua bạc song song với vàng... Bạc còn được gọi là 'vàng của người ít vốn' vì có giá rẻ hơn, giúp nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý với số tiền thấp hơn nhưng sở hữu được nhiều kim loại vật chất hơn", ông Steven Orrell, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, chia sẻ.

Hai là nhu cầu công nghiệp gia tăng khi kỳ vọng lãi suất giảm và hoạt động sản xuất phục hồi, đặc biệt trong các lĩnh vực cần tính dẫn điện cao.

Trong báo cáo của Tập đoàn vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cho biết, trong thập kỷ qua, công suất quang điện được lắp đặt gấp 10 lần. Nhu cầu toàn cầu về quang điện chủ yếu đến từ Trung Quốc. Nhu cầu bạc cho quang điện hiện chiếm 29% tổng nhu cầu công nghiệp, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014.

Hiện nay nguồn cung bạc đang đứt gãy. Trong khi nhà đầu tư đổ xô gom hàng thì trong kho dự trữ kim loại quý của các quốc gia, bạc đang giảm dần.

Nói về triển vọng của mặt hàng kim loại quý này, nhiều chuyên gia cho rằng với sự thiếu hụt bạc vật chất trầm trọng như hiện nay thì khả năng tỉ lệ này về mức 1 lượng vàng bằng 50 lượng bạc sẽ sớm thành hiện thực.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, "200 năm qua, tỉ lệ giá vàng/bạc trung bình khoảng 45/1. Nhưng hiện tại giá vàng đang gấp giá bạc khoảng 58 lần. Do vậy giá bạc có thể sẽ còn được đẩy lên. Nếu quy đổi đúng tỉ trọng thì giá bạc phải lên mức 83 USD/ounce, tức cao hơn mức hiện nay 11 USD/ounce", ông Phương ước tính.

Còn tại báo cáo, Phú Quý cho biết, "với việc tỷ lệ giá vàng/bạc (Gold/silver Ration – GSR) về mức trung bình trong 25 năm qua, giá bạc đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn khi xu hướng giảm của tỷ lệ này tiếp diễn. Nếu GSR về mức 50, điều này có nghĩa giá vàng đạt mức 4.500 USD thì giá bạc sẽ giao dịch quanh mức 90 USD /ounce".