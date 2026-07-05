EVN thông báo tới khách hàng sử dụng điện cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phát công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ đơn vị thành viên triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, người lao động và sẵn sàng khôi phục cấp điện sau thiên tai.

Theo EVNNPC, các đơn vị trực thuộc được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đồng thời duy trì trạng thái "3 sẵn sàng", gồm sẵn sàng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và sẵn sàng khắc phục hậu quả, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão và mưa lũ.

Trước diễn biến của bão số 1, EVNNPC phát đi khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện, không tự ý xử lý sự cố và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh minh hoạ)

Các đơn vị điện lực đã tiến hành rà soát toàn bộ lưới điện, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn, gia cố những vị trí xung yếu và kiểm tra các trạm biến áp có khả năng bị ngập để xây dựng phương án vận hành phù hợp trong thời gian bão đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 4/7, tâm bão số 1 nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía nam. Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

EVNNPC khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trước khi bão đổ bộ

Cùng với việc triển khai các phương án bảo đảm vận hành lưới điện, EVNNPC cũng phát đi khuyến cáo tới các hộ gia đình về việc chủ động phòng ngừa rủi ro điện trong mùa mưa bão.

Theo đó, người dân nên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà, bao gồm dây dẫn, ổ cắm, aptomat và các thiết bị chống rò điện để kịp thời phát hiện hư hỏng. Các thiết bị điện có giá trị hoặc ổ cắm nên được bố trí ở vị trí cao hơn mực nước có thể ngập nhằm hạn chế nguy cơ chập cháy.

Đối với các công trình ngoài trời như mái che, biển quảng cáo, ăng-ten hay các vật dụng dễ bị gió cuốn, EVNNPC khuyến nghị cần gia cố chắc chắn trước khi bão đến. Nếu phát hiện cây xanh có nguy cơ đổ vào đường dây điện, người dân cần thông báo cho ngành điện để xử lý, không tự ý chặt tỉa.

Ngoài ra, mỗi gia đình cũng nên xác định trước vị trí cầu dao hoặc aptomat tổng để có thể ngắt điện nhanh, an toàn trong trường hợp nhà bị ngập hoặc xảy ra sự cố.

Không tự ý xử lý sự cố điện khi bão đang diễn ra

EVNNPC đặc biệt lưu ý người dân không tiếp tục sử dụng các dây điện bị bong tróc, chắp nối hoặc thiết bị đã có dấu hiệu hư hỏng. Ổ cắm và thiết bị điện không nên đặt tại những khu vực dễ bị ngập nước.

Trong trường hợp cây xanh đổ hoặc cành cây va chạm vào đường dây điện, người dân tuyệt đối không tự ý chặt tỉa hay tiếp cận khu vực nguy hiểm. Tương tự, việc lắp đặt mái tôn, giàn giáo, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác gần lưới điện cũng cần tránh để giảm nguy cơ mất an toàn.

Đối với các sự cố điện trong gia đình, EVNNPC khuyến cáo người dân không tự sửa chữa nếu không có chuyên môn hoặc thiếu trang bị bảo hộ. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện, cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với khu vực nghi có điện rò rỉ, không tự ý xử lý và báo ngay cho ngành điện qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769, hoạt động 24/7.

Trong thời gian bão ảnh hưởng, toàn bộ lực lượng điện lực tổ chức trực ban 24/24 giờ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cùng các đội xung kích được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và nhiên liệu để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

EVNNPC cũng nhấn mạnh, nếu thiên tai gây sự cố lưới điện, việc khôi phục cấp điện sẽ được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra, xác nhận đầy đủ điều kiện an toàn tại hiện trường. Nguồn điện sẽ được ưu tiên khôi phục trước cho các phụ tải thiết yếu như bệnh viện, cơ sở cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và các khách hàng ưu tiên khác.