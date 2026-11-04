Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVNNPC

Việc tra cứu hóa đơn, thanh toán tiền điện trên điện thoại của khách hàng EVNNPC có thay đổi từ tháng 11/2026.

Từ 11/2026, khách hàng sử dụng điện tại khu vực miền Bắc không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng EVNNPC CSKH. Thay vào đó, người dùng cần chuyển sang nền tảng EVN CSKH để tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch điện trực tuyến.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, việc dừng hoạt động ứng dụng EVNNPC CSKH nhằm thống nhất nền tảng chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ điện trên môi trường số.

Nhân viên tổ Kinh doanh Điện lực giới thiệu, hướng dẫn người dân về các tiện ích của dịch vụ. (Ảnh: Hồng Loan)

Thay thế ứng dụng cũ, EVN CSKH là nền tảng chăm sóc khách hàng dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được triển khai trên các thiết bị di động. Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng điện hằng ngày.

Cụ thể, khách hàng có thể tra cứu hóa đơn, lịch sử sử dụng điện, chỉ số công tơ và sản lượng điện tiêu thụ theo từng thời kỳ. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi lịch tạm ngừng cung cấp điện, tra cứu giá điện, thông tin dịch vụ, điểm giao dịch và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.

Thông qua các dữ liệu về điện năng tiêu thụ, người dùng có thể chủ động theo dõi mức sử dụng điện, từ đó điều chỉnh nhu cầu sinh hoạt và sản xuất phù hợp, góp phần tiết kiệm điện. Các yêu cầu phát sinh cũng có thể được gửi và theo dõi trực tuyến, giúp giảm thời gian đi lại và chờ đợi tại các điểm giao dịch.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 14668/UBND-CNXD ngày 20/7/2026 về việc tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH trên địa bàn. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng này.

Cách chuyển sang ứng dụng EVN CSKH

Để tiếp tục sử dụng các tiện ích chăm sóc khách hàng sau khi EVNNPC CSKH ngừng hoạt động, người dùng cần tải ứng dụng EVN CSKH trên App Store (đối với iPhone) hoặc CH Play (đối với điện thoại Android).

Sau khi cài đặt, khách hàng mở ứng dụng, đăng ký hoặc đăng nhập theo hướng dẫn trên màn hình. Tiếp đó, người dùng thực hiện liên kết hợp đồng điện đang sử dụng để thuận tiện trong việc quản lý thông tin, tra cứu hóa đơn và theo dõi điện năng tiêu thụ.

Khi hoàn tất các thao tác trên, khách hàng có thể sử dụng những tiện ích như tra cứu điện năng, thanh toán tiền điện, cập nhật lịch ngừng cung cấp điện, gửi phản ánh và yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.

Đáng chú ý, những khách hàng đã cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH bình thường không cần cài đặt lại. Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra tình trạng đăng nhập, liên kết hợp đồng điện và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới khi có thông báo.

EVNNPC khuyến nghị khách hàng chủ động chuyển đổi sang nền tảng EVN CSKH để tiếp tục sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng trên điện thoại, tránh gián đoạn quá trình tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch điện trực tuyến.