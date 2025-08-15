HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người dân đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ với đàn bò

Anh Vũ |

1 đàn bò đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn thì bị chặn lại, song một con thoát được đã vào hầm.

Chiều 15-8, một đàn bất ngờ xuất hiện ở đường Mai Chí Thọ, đoạn vào hầm sông Sài Gòn (TP HCM).

Người dân đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ với đàn bò- Ảnh 1.

Đàn bò bất ngờ xuất hiện.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đoạn vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ khi thấy một đàn bò đang di chuyển vào hầm, hướng đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TP HCM (đơn vị quản lý hầm Thủ Thiêm) xác nhận thông tin trên.

Đàn bò được xác định trước đó ở khu đất trống ở phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Bất ngờ di chuyển vào đường hầm.

Phát hiện sự việc, đơn vị đã chặn lại, song có một con bò đi vào được hầm. "Đơn vị sau đó dẫn dụ con bò ra ngoài. Sự cố khiến giao thông di chuyển chậm 30-40 phút" - đại diện đơn vị nói.

Sau vụ việc, chủ bò xuất hiện, lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với chủ bò.

