Vụ bị tuyên 6 năm tù vì gà lôi trắng: Bị cáo bán gà mua tivi cho các con và mẹ già xem

Sự việc anh Thái Khắc Thành (sinh năm 1980, trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Toà án nhân dân Khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù do vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày qua.

Trưa ngày 13/8, tại Trại giam số 2, Công an tỉnh Hưng Yên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định kháng nghị toàn bộ bản án và quyết định về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thành (áo đỏ) được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. (Ảnh: Báo Công Lý)

Trước đó, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, mỗi khi nghe các con hỏi bao giờ bố về, chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1992, vợ anh Thành) không biết trả lời ra sao. Hôm nay, anh Thành tạm thời đã được trở về nhà.

Kể trên báo VietNamNet, chị Oanh bộc bạch vợ chồng chị có 3 đứa con, bé út mới hơn 1 tuổi. Trước đây, chị làm việc tại một công ty gần nhà còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim, thỉnh thoảng đi hát đám cưới kiếm thêm thu nhập.

Chị Oanh mắt đỏ hoe kể về biến cố của gia đình. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Anh Thành và tang vật vụ án.

Năm 2022, anh Thành mua một con gà lôi trống qua mạng xã hội từ một người không quen biết để về nuôi nhốt. 2 năm sau, anh đổi một con chim chích chòe lửa đang nuôi cho một người cũng quen qua mạng để lấy 2 con gà lôi mái, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống mua trước đó. Đầu năm 2025, gà mái sinh sản và nở được 10 con gà lôi con. Sau khi gà lớn, anh Thành rao bán trên mạng xã hội và có người đặt mua. Anh bán gà với giá 500.000 đồng/con, trong quá trình giao hàng thì bị công an bắt quả tang.

Người vợ nói thêm, khi mua gà lôi về, anh Thành nuôi chung với đàn gà nhà. Theo chị Oanh, anh Thành nuôi gà lôi và xem đó là thú vui chứ chị nghĩ anh không biết con vậy nằm trong Sách Đỏ. Chị cũng đoán rằng, nếu biết gà bị cấm bán, chắc anh Thành sẽ không làm như vậy. "Hơn 5 triệu đồng từ tiền bán gà để đổi lấy mức án 6 năm tù và tương lai của các con thiệt thòi vì cha đi tù, tôi nghĩ không ai lựa chọn", chị Oanh nói.

Theo chị Oanh, nếu biết gà lôi bị cấm bán, chắc chồng chị sẽ không làm như vậy.

Từ ngày chồng bị bắt, chị Oanh đã nghỉ việc để ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ và mẹ chồng già yếu năm nay đã ngoài 80 tuổi. Người phụ nữ mong cấp trên xem xét hoàn cảnh của gia đình, giảm nhẹ hình phạt cho anh Thành được sớm trở về chăm lo cho mẹ già, con nhỏ.

Trao đổi trên báo Dân trí, ông Thái Khắc Dũng (trưởng xóm Thịnh Tâm) thông tin thêm, do cuộc sống khó khăn nên đầu năm nay, anh Thành rao bán gà lôi để lấy tiền mua tivi các con xem trong dịp nghỉ hè và mẹ già xem cho đỡ buồn.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương cho biết thêm, địa phương không hay biết việc anh Thành nuôi gà lôi trắng trước khi bị bắt. Theo ông Sơn, anh Thành nuôi gà trong nhà, không bày bán công khai, chỉ khi mang đi bán mới bị phát hiện.

Còn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đô Lương - Ông Võ Sỹ Lâm cũng khẳng định chỉ biết khi cơ quan công an bắt giữ.