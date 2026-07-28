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Người dân có thẻ Căn cước/ CCCD chú ý 4 thay đổi sau

Khả Văn
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Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Luật số 118/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, mang đến những cải tiến vượt bậc liên quan đến thẻ căn cước, căn cước điện tử và ứng dụng VNeID.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026; trong đó, liên quan đến thẻ Căn cước có 04 thay đổi nổi bật như sau:

1. Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào Căn cước điện tử hoặc ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với dữ liệu đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác. Trước ngày 01/7/2026, Điều 7 Luật Căn cước năm 2023 chỉ quy định 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như làm giả thẻ căn cước, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu, cản trở việc cấp căn cước… mà chưa có quy định cấm cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID. Vì vậy, trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng người dân phải mang theo bản giấy của nhiều loại giấy tờ dù các thông tin này đã được đồng bộ trên hệ thống.

2. Công dân có thể thực hiện trực tuyến việc cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước qua Cổng dịch vụ công và VNeID, ngoài hình thức trực tiếp như trước đây. Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý căn cước được sử dụng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất cùng các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ. Điều này giúp người dân không phải thực hiện lại việc thu nhận dữ liệu sinh trắc học trong những trường hợp không cần thiết. So với Luật căn cước năm 2023, quy định mới đã mở rộng đáng kể hình thức thực hiện thủ tục hành chính.

4 Thay đổi quan trọng của thẻ Căn cước từ 01 / 7 / 2026 bạn cần biết - Ảnh 1.

04 thay đổi liên quan đến thẻ Căn cước được áp dụng từ 01/7/2026 (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

3. Bổ sung quy định về lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó, Chính phủ được giao quy định, trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lộ trình và thời hạn hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là nội dung chưa được quy định trong Luật Căn cước năm 2023, trước khi sửa đổi, tại khoản 11 Điều 10 Luật Căn cước năm 2023 chưa đề cập đến lộ trình hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác cũng như trình tự khai thác dữ liệu.

4. Theo quy định mới, VNeID là ứng dụng trên thiết bị số phục vụ định danh điện tử, xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, đồng thời phát triển các tiện ích phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. So với quy định hiện hành, khái niệm VNeID đã được mở rộng hơn, nếu trước đây Luật Căn cước chủ yếu chỉ xác định VNeID là công cụ phục vụ định danh và xác thực điện tử thì từ ngày 01/7/2026, ứng dụng này còn được xác định là nền tảng để phát triển nhiều tiện ích số phục vụ các giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức khác.

Việc hoàn thiện những quy định về thẻ Căn cước đã góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng giấy tờ tùy thân và thực hiện các thủ tục hành chính. Mỗi công dân cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ những quy định mới về thẻ căn cước để thực hiện đúng quy định của pháp luật, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo Công an tỉnh Cà Mau

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Công an tỉnh Cà Mau

Luật Căn cước

dữ liệu quốc gia

thủ tục hành

Cơ sở dữ liệu

thẻ căn cước

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