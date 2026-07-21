Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Phạt tiền từ 100 triệu - 200 triệu đồng nếu có những hành vi sau

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học hiện đang trở thành mục tiêu của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải chịu các chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua quá trình đấu tranh với các giao dịch đáng ngờ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới thu thập tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của công dân. Qua điều tra, cơ quan công an nhận diện 2 phương thức hoạt động nổi bật đang được các đối tượng triệt để lợi dụng: ﻿

1. Dụ dỗ sang Campuchia làm việc để khai thác tài khoản ngân hàng

Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “không yêu cầu kinh nghiệm”, “thu nhập ổn định”. Khi người lao động liên hệ, đối tượng yêu cầu phải mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và giao quyền sử dụng cho phía tuyển dụng với nhiều lý do khác nhau.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hỗ trợ chi phí làm hộ chiếu, đưa người lao động sang Campuchia làm việc. Tại đây, nạn nhân thường bị quản lý chặt chẽ, thu giữ giấy tờ tùy thân và hạn chế liên lạc với bên ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng định kỳ quay phim, chụp ảnh khuôn mặt của nạn nhân nhằm thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học phục vụ việc xác thực trực tuyến giao dịch ngân hàng. Những dữ liệu này được sử dụng để vượt qua các lớp bảo mật sinh trắc học, thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên chính tài khoản đứng tên nạn nhân.

Khi tài khoản bị ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và tạm khóa, nạn nhân bị đưa trở lại Việt Nam làm thủ tục mở khóa để tiếp tục thực hiện giao dịch, sau đó lại bị đưa sang Campuchia. Khi các tài khoản bị khóa hết và không còn khả năng sử dụng, các đối tượng trả lại giấy tờ tùy thân rồi để nạn nhân tự tìm cách trở về Việt Nam.

Ảnh minh họa: CANA

2. Lợi dụng nhân viên tư vấn tài chính để thu thập dữ liệu khách hàng

﻿Bên cạnh việc trực tiếp tiếp cận người dân, các đối tượng còn tìm cách thu thập dữ liệu thông qua nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty tài chính, tổ chức tín dụng.

Thông qua các lời mời làm cộng tác viên trên các trang tin, quảng cáo mạng xã hội với mức thù lao hấp dẫn, các đối tượng dụ dỗ một số nhân viên tư vấn tín dụng cung cấp hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu xác thực khuôn mặt của khách hàng thu thập được trong quá trình làm hồ sơ tín dụng.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn gửi các đường dẫn hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc để tiếp tục thu thập dữ liệu sinh trắc học. Toàn bộ thông tin sau đó được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến mà chủ tài khoản hoàn toàn không hay biết.

Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sự việc khi được cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến các giao dịch đáng ngờ phát sinh trên những tài khoản mang tên mình.

Khuyến cáo từ cơ quan Công an

Thực tế cho thấy, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học đang trở thành mục tiêu thu thập của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, những người bị lợi dụng thông tin cá nhân mà không hay biết cũng có nguy cơ bị mạo danh, phát sinh nhiều hệ lụy, rủi ro pháp lý về sau.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi liên quan đến mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán. Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi trên như sau:

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.﻿

﻿- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi được thực hiện nhằm cố ý phục vụ hoặc tiếp tay cho các tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc..., người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự với các tội danh tương ứng.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” từ người không quen biết ở nước ngoài, đặc biệt khi có yêu cầu mở, cung cấp hoặc giao tài khoản ngân hàng nhưng không có lý do, mục đích cụ thể, rõ ràng.

Khi thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân; không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt thông qua các đường dẫn, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bản thân, người thân bị lợi dụng thông tin, tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra.

(Theo Công an tỉnh Nghệ An)