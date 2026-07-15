Người dân chú ý: Từ ngày 15/8, tích hợp đủ những thông tin, giấy tờ này trên VNeID sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất

Người dân sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử, đồng thời tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất nhận chuyển nhượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo đó, ﻿công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh ; Thông tin Thẻ ngân hàng / Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/ Tài khoản tiền di động; ﻿ Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, còn có một số giấy tờ tích hợp trên VNeID gồm: Giấy phép lái xe; Chứng nhận đăng ký xe; Thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tin lý lịch tư pháp; Thông tin Mã số thuế cá nhân; Giấy đăng ký kết hôn.

Đáng chú ý, đối với chính sách liên quan đến bất động sản, Nghị quyết quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định mức ưu đãi chỉ được áp dụng 1 lần trong 1 năm và số tiền được giảm không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Để được áp dụng chính sách trên, bên cạnh việc đã tích hợp thành công 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, người dân cần tích hợp thêm thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng.