Mỹ cảnh báo Nga có 1.000 tên lửa siêu vượt âm nhưng con số của Trung Quốc mới là đáng kinh ngạc

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Kho siêu vượt âm Nga mở rộng

Cộng đồng tình báo Mỹ dự báo rằng Nga có thể mở rộng kho vũ khí siêu vượt âm của mình lên khoảng 1.000 đơn vị vào năm 2035. Trong khi đó, kho dự trữ của Trung Quốc thậm chí có thể chạm mốc 4.000 quả. Những đánh giá này hiện đang là động lực thúc đẩy Mỹ đổ những khoản đầu tư khổng lồ vào hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời tiến hành mua sắm quy mô lớn các dòng tên lửa đánh chặn và vũ khí tấn công tầm xa.

Theo ước tính từ cộng đồng tình báo Mỹ, nước này hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa từ khoảng 600 tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc và 200 - 300 tên lửa cùng loại của Nga, bao gồm các hệ thống vũ khí tối tân như 3M22 Zircon, Kh-47M2 Kinzhal và Avangard của Moscow.

Trong vòng 9 năm tới, tính đến mốc năm 2035, mối đe dọa này có thể phình to lên khoảng 4.000 tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc (bao gồm cả dòng DF-27) và khoảng 1.000 vũ khí cùng phân khúc của Nga. Những dự báo mang tính bước ngoặt này đã được làm nổi bật trong một phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Báo cáo lưu ý thêm rằng tình báo Mỹ đánh giá các mối đe dọa trên toàn bộ dải hệ thống tên lửa, bao gồm cả các dòng tên lửa đối không tầm xa.

Theo các ước tính đó, Nga hiện đang sở hữu từ 300 đến 600 tên lửa đối không tầm xa – nhiều khả năng là các dòng R-33 và R-37M – trong khi Trung Quốc đang biên chế khoảng 1.000 quả. Đến năm 2035, kho dự trữ của Nga đối với dòng vũ khí này có thể tăng lên khoảng 1.000 quả, còn của Trung Quốc có thể đạt tới 5.000 quả.

Phân tích của IISS cũng trích dẫn các dự báo của tình báo Mỹ về lực lượng tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) của Trung Quốc. Bắc Kinh được dự đoán sẽ tăng kho ICBM phóng từ mặt đất từ khoảng 400 quả hiện nay lên khoảng 700 quả vào năm 2035. Trong khi đó, kho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của nước này có thể mở rộng từ 72 lên 132 quả trong cùng giai đoạn.

Bên cạnh đó, kho tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển của Trung Quốc hiện đang ở mức khoảng 1.000 quả và được dự báo sẽ tăng vọt lên 5.000 quả vào năm 2035. Những vũ khí này dự kiến sẽ được triển khai trên các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và phi đội ném bom chiến lược thuộc gia đình H-6.

Có thổi phồng quá không?

Tuy nhiên, các chuyên gia của IISS cũng chỉ ra rằng các đánh giá của Mỹ về mối đe dọa tên lửa trong lịch sử thường có xu hướng bi quan quá mức. Họ dẫn chứng trường hợp của Ủy ban Rumsfeld năm 1998, cơ quan từng dự báo rằng Iran và Triều Tiên có thể phát triển thành công tên lửa hành trình liên lục địa trong vòng 5 năm – một dự đoán mà cuối cùng đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Dẫu vậy, những đánh giá mối đe dọa như trên hiện đã và đang trực tiếp định hình các chương trình mua sắm vũ khí cũng như định hướng phát triển lực lượng của quân đội Mỹ.

Vào tháng 2 năm 2026, Lầu Năm Góc và tập đoàn quốc phòng RTX đã đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường sản lượng các dòng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA và SM-3 Block IB.

Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch mua sắm tới 10.000 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được sản xuất hàng loạt, 4.300 tên lửa hành trình phóng từ trên không sản xuất hàng loạt và lên tới 12.000 tên lửa siêu vượt âm giá rẻ Blackbeard trong những năm tới.

Trước đó, chuyên trang quân sự Defense Express cũng đưa tin rằng vào tháng 6 năm 2025, các giới chức Mỹ một lần nữa dấy lên lo ngại về việc Pakistan bị nghi là đang phát triển tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân – một cáo buộc được đánh giá là cực kỳ mơ hồ và thiếu tính thuyết phục.