Người dân cần thực hiện ngay việc này theo quy định mới nếu không muốn bị thu hồi số thuê bao di động

Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 8/2026 ngày 31/3 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (văn bản có hiệu lực từ ngày 15/3).

Theo đó, việc xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch.

Tại sao mỗi người dân cần chủ động xác thực?

Việc xác thực thông tin thuê bao qua VNeID không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi thiết thực của mỗi cá nhân:

Đảm bảo quyền lợi chính chủ: Giúp bảo vệ số điện thoại của bạn, tránh bị người khác mạo danh hoặc sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật.

Ngăn chặn Sim rác, lừa đảo: Đây là biện pháp mạnh mẽ để loại bỏ tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo qua mạng.

Tiện lợi và nhanh chóng: Người dân có thể tự thực hiện tại nhà thông qua ứng dụng VNeID mà không cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng.

Các thông tin bắt buộc phải xác thực

Khi thực hiện xác thực, hệ thống sẽ đối soát 4 trường thông tin cơ bản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Các đối tượng cần thực hiện xác thực

Căn cứ quy định mới, các trường hợp sau đây cần lưu ý thực hiện xác thực:

Người đăng ký thuê bao mới: Bắt buộc xác thực thông tin và sinh trắc học ngay khi đăng ký.

Người thay đổi thiết bị (Điện thoại): Lưu ý quan trọng, từ ngày 15/6/2026, khi lắp SIM vào điện thoại mới, người dùng phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt trong vòng 02 giờ.

Thuê bao chưa chuẩn hóa: Các số điện thoại có thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc nghi ngờ không chính chủ.

Ghi chú: Người dân đã đăng ký bằng VNeID mức độ 2 hoặc CCCD gắn chip trước đó và không thay đổi thiết bị thì tạm thời chưa phải xác thực lại.

Hướng dẫn chi tiết các bước tự xác thực trên VNEID

Để thực hiện xác thực, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Bước 2: Truy cập mục dịch vụ hoặc tìm kiếm từ khóa "Xác thực thuê bao di động" trên thanh công cụ.

Bước 3: Kiểm tra danh sách thuê bao Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các số điện thoại đang đăng ký dưới tên của bạn. Hãy kiểm tra kỹ thông tin này.

Bước 4: Chọn số điện thoại đang sử dụng thực tế và thực hiện "Quét khuôn mặt" (xác thực sinh trắc học) theo chỉ dẫn của ứng dụng.

Bước 5: Nếu phát hiện có số điện thoại lạ đứng tên mình mà không sử dụng, người dân thực hiện tính năng "Phản ánh" ngay trên ứng dụng để nhà mạng kịp thời xử lý.

Cảnh báo các mức độ xử lý vi phạm

Theo Thông tư 08, nếu không thực hiện xác thực theo thông báo, thuê bao sẽ chịu các hình thức xử lý sau:

Sau 5 ngày: Tạm dừng dịch vụ chiều đi (không thể gọi điện, nhắn tin).

Sau 30 ngày tiếp theo: Khóa dịch vụ 2 chiều.

Sau thời hạn trên: Thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Đề nghị người dân khẩn trương kiểm tra và thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo liên lạc thông suốt và bảo vệ quyền lợi cá nhân trên không gian mạng.