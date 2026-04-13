CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, trong đó 35 cảnh sát được phân công bí mật ghi hình, thực hiện nhiệm vụ gì?

Duy Anh |

35 cán bộ, chiến sĩ CSGT được phân công bí mật ghi hình nhằm phát hiện vi phạm từ xa, làm căn cứ để xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Trước tình trạng vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt - đường bộ còn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã đồng loạt ra quân, tăng cường xử lý.

Đáng chú ý là việc phân công 35 cán bộ, chiến sĩ CSGT bí mật ghi hình nhằm phát hiện vi phạm từ xa, làm căn cứ để xử lý phạt nguội.

35 CSGT bí mật ghi hình, phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm - Ảnh 1.

Xe ô tô vi phạm vượt qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng (Ảnh minh họa: Cục CSGT).

Theo đó, trong ngày 11/4, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp vi phạm, trong đó có 12 ô tô, 67 mô tô và 6 xe đạp; 6 trường hợp bị xử lý phạt nguội từ dữ liệu hình ảnh do CSGT bí mật ghi hình cung cấp. Tổng số tiền xử phạt hơn 70 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm: 12 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật nhưng cần chắn chưa hạ; 2 trường hợp vượt khi cần chắn đang hạ và 2 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ hoàn toàn. Ngoài ra, có 43 trường hợp dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt và 26 trường hợp vi phạm khác.

Một số địa phương ghi nhận nhiều vi phạm như: TP HCM với 16 trường hợp, Hà Nội 14 trường hợp, Khánh Hòa 7 trường hợp; các địa phương như Bắc Ninh, Lào Cai và Thừa Thiên Huế mỗi nơi 5 trường hợp.

Đặc biệt, tại Khánh Hòa đã xử lý các trường hợp cố tình vượt khi chắn đang hạ hoặc đã hạ, gây hư hỏng cần chắn – hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

Cục CSGT nhận định, dù ý thức người dân đã cải thiện, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm khi đèn đỏ đã bật, bất chấp nguy hiểm.

35 CSGT bí mật ghi hình, phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm - Ảnh 2.

Trong thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường ghi hình, xử lý nguội và công khai vi phạm để nâng cao tính răn đe.

Theo quy định tại Nghị định 81/2026 của Chính phủ, hành vi vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu và vạch dừng tại đường sắt sẽ bị xử phạt nghiêm khắc; trong đó, người điều khiển mô tô có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, người điều khiển ô tô bị phạt đến 20 triệu đồng.

