Bắt quả tang Phan Thị Thanh Nga đang có hành vi phạm pháp ở đầu ngõ

Tối 12/4, Công an Hà Nội cho biết, trước đó vào chiều 10/4, tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Thị Thanh Nga (sinh năm 1982; trú tại số 2 tập thể Viện E, tổ 14 Nghĩa Đô) có hành vi bán số lô, số đề trái phép tại khu vực đầu ngõ 81 Trần Cung.

Đối tượng Phan Thị Thanh Nga (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nga đang giao dịch với 2 khách mua là N.H.M (sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Khê, Ba Đình, Thanh Hóa) và C.V.Q (sinh năm 1962; hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hoàng 8, Nghĩa Đô, Hà Nội).

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trong ngày 10/4, ngoài 2 người trên, còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho khoảng 8 khách khác. Tổ công tác đã thu giữ số tiền 7,4 triệu đồng liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Hiện, Công an phường Nghĩa Đô đã lập biên bản, hồ sơ, làm rõ hành vi đánh bạc và xử lý theo quy định của pháp luật.