HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đã hưởng lương hưu đi làm thêm: Có phải đóng BHXH không?

Hà Linh
|

Doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động như một khoản phúc lợi dài hạn.

Doanh nghiệp được phép đóng thêm tiền hưu trí cho người lao động

Nhiều người sau nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi làm để tăng thu nhập và phát huy kinh nghiệm. Vấn đề được quan tâm nhất là: đã nhận lương hưu mà ký hợp đồng lao động mới có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (hiệu lực 1/7/2025), người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nghĩa là cả người lao động và doanh nghiệp đều không cần đóng các khoản hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho thời gian làm việc thêm này.

Thay vào đó, theo Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trực tiếp cho người lao động một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, cộng vào lương hàng tháng. Như vậy thu nhập thực nhận sẽ cao hơn.

Người lao động vẫn được đồng thời hưởng đầy đủ quyền lợi: tiếp tục nhận lương hưu hằng tháng; nhận đủ lương, phụ cấp theo hợp đồng; vẫn dùng thẻ BHYT cũ không cần đóng thêm; có thể thỏa thuận làm việc bán thời gian phù hợp sức khỏe. Đơn vị chỉ không được bố trí công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trừ khi đủ điều kiện an toàn.


Tags

lương hưu

BHXH

làm thêm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại