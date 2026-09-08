Người đã hưởng lương hưu đi làm thêm: Có phải đóng BHXH không?

Doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động như một khoản phúc lợi dài hạn.

Doanh nghiệp được phép đóng thêm tiền hưu trí cho người lao động

Nhiều người sau nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi làm để tăng thu nhập và phát huy kinh nghiệm. Vấn đề được quan tâm nhất là: đã nhận lương hưu mà ký hợp đồng lao động mới có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (hiệu lực 1/7/2025), người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nghĩa là cả người lao động và doanh nghiệp đều không cần đóng các khoản hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho thời gian làm việc thêm này.

Thay vào đó, theo Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trực tiếp cho người lao động một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, cộng vào lương hàng tháng. Như vậy thu nhập thực nhận sẽ cao hơn.

Người lao động vẫn được đồng thời hưởng đầy đủ quyền lợi: tiếp tục nhận lương hưu hằng tháng; nhận đủ lương, phụ cấp theo hợp đồng; vẫn dùng thẻ BHYT cũ không cần đóng thêm; có thể thỏa thuận làm việc bán thời gian phù hợp sức khỏe. Đơn vị chỉ không được bố trí công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trừ khi đủ điều kiện an toàn.



