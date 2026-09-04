Người cha vay nợ 400 nghìn đồng, rong ruổi khắp nơi tìm con trai 19 tuổi gặp nạn trong cơn lũ dữ

Nghèo khó, bất lực và giận dữ khiến ông Talka Sada dần mất hy vọng sau nhiều ngày băng qua những vùng bị lũ tàn phá ở Nepal để tìm con trai. Nhưng với ông, từ bỏ việc tìm kiếm lúc này vẫn chưa phải là lựa chọn.

Đôi mắt ông Talka Sada hằn rõ vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu vì lo lắng. Gót chân đau nhức sau nhiều ngày đi bộ qua những vùng núi ở Nepal. Ông đói, tức giận và liên tục rơi vào trạng thái giằng co giữa hy vọng và tuyệt vọng. Nhưng dù thế nào, người cha vẫn chỉ hướng đến một mục tiêu: tìm lại con trai.

Năm nay ông Sada đã ngoài 50 tuổi, quê ở Saptari, một huyện thuộc vùng Terai của Nepal. Đây là khu vực đồng bằng trải dài ở miền Nam đất nước, nằm giữa dãy Shivalik ở phía Bắc và đường biên giới giáp Ấn Độ ở phía Nam.

Người dân tại khu vực này được gọi là Madhesi, một cộng đồng có bản sắc đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, vùng miền.

Talka Sada, với chiếc ba lô trên vai, đang đi bộ xuyên qua các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở Nepal để tìm kiếm con trai mất tích của mình - Ảnh: AL Jazeera

Cậu Vinod, 19 tuổi, là con trai duy nhất của Sada. Ông còn có ba cô con gái. Trước đó, Vinod mất tích kể từ ngày 26/8, khi những trận lũ quét kinh hoàng bắt nguồn từ sông Bhotekoshi tàn phá nhiều khu vực phía Bắc Nepal, cuốn trôi nhà cửa, trường học, cầu cống, nhà máy điện và mọi thứ trên đường đi.

Sada lần cuối nói chuyện với Vinod một ngày trước khi lũ xảy ra. Chàng trai 19 tuổi đến huyện Rasuwa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ, khoảng một tháng trước để làm thuê tại nhà máy thủy điện. Công việc của anh chủ yếu là trộn xi măng và làm những việc lặt vặt khác.

Bốn thanh niên làm cùng Vinod, đều trong độ tuổi 17-19, cũng mất tích sau trận lũ.

“Tôi không thể nói hết được vợ tôi đang khóc gào thế nào. Bản thân tôi cũng đau đớn vô cùng và không biết phải làm gì”, Sada nói, vừa lau nước mắt.

Tìm kiếm rồi lại lên đường

Mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu và quần đen, ông Sada dùng một chiếc túi nylon màu cam làm áo mưa. Trên vai ông là chiếc ba lô màu xám. Đồng hành với Sada là em trai, người cùng ông trải qua hành trình dài và ngày càng tuyệt vọng này.

Trong túi áo, ông Sada có một chiếc khăn tay đã bẩn, bên trong là những tờ tiền nhàu nát với tổng số chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương khoảng 13 USD (gần 400 nghìn đồng). Đây là số tiền ông phải vay để làm lộ phí đi tìm kiếm con trai.

Đồng hành cùng ông Sada là em trai của ông, cả hai đã đi tìm Vinod nhiều ngày nhưng chưa có tin tức - Ảnh: AL Jazeera

“Tôi phải vay tiền để đi từ Saptari đến tận đây. Cứ vay 100 rupee thì tôi phải trả 20 rupee tiền lãi”, ông nói.

Hai anh em dùng một phần số tiền vay được để đi xe buýt từ Saptari đến thủ đô Kathmandu. Quãng đường 292 km mất khoảng 9 giờ do địa hình đồi núi của Nepal.

Tại Kathmandu, ông Sada và em trai đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm Vinod. Họ hy vọng anh có thể nằm trong số những người sống sót hoặc trong danh sách những người được xác nhận đã tử vong. Nhiều nạn nhân lũ lụt từ các khu vực phía Bắc Nepal đã được đưa bằng máy bay về Kathmandu.

Bên ngoài các nhà xác, những bức ảnh được trưng ra để nhận diện nạn nhân thường rất khó nhìn rõ. Phần lớn thi thể được tìm thấy đã phân hủy hoặc không còn nguyên vẹn.

Nhưng Vinod không có ở đó. Tên và ảnh của anh cũng không xuất hiện trong danh sách tại các bệnh viện.

Không còn manh mối nào ở Kathmandu, ông Sada bắt đầu đi bộ về phía Nuwakot, cách thủ đô gần 60 km. Đây là khu vực nằm gần nhà máy thủy điện nơi con trai ông được cho là từng làm việc.

Sau nhiều giờ đi bộ trên những tuyến đường bị phá hủy, hai anh em tới Trishuli, một thị trấn nằm trên đường đi. Khu chợ nơi đây giờ chỉ còn lại những đống đổ nát, bùn đất và nước nhão.

“Tối qua, khi chúng tôi đến đây, một nhà nghỉ lấy 1.500 rupee cho một đêm. Họ chỉ cho chúng tôi một phần cơm nhỏ, ăn chẳng đủ no”, Sada kể.

“Nếu phải ở lại đây thêm một đêm, toàn bộ số tiền còn lại của tôi sẽ hết sạch. Khi đó, tôi chẳng còn gì để trở về nhà”.

Bất lực và giận dữ

Khi chẳng biết phải tìm ở đâu, người cha lại lấy điện thoại gọi vào số của con trai. Họ đã gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Các binh sĩ quân đội Nepal tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bên ngoài một đường hầm gần địa điểm dự án thủy điện, sau trận lũ quét và sạt lở đất gây chết người, tại quận Rasuwa, Nepal, ngày 1/9/2026 - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không thể nói chuyện với nó, không được nghe giọng nó. Vì thế mọi người ở nhà đều đau lòng”, Sada nói.

“Vợ tôi bảo tôi phải đưa con trai trở về. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm ở tất cả các nhà máy thủy điện. Nhưng tôi biết phải tìm nó ở đâu?”

Có lúc, ông Sada vẫn cố bấu víu vào một phép màu.

“Con tôi còn trẻ. Nó làm nghề khuân vác, làm thuê theo ngày. Nó nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Có thể nó đã đi bộ hoặc chạy đến một nơi nào đó”, ông nói, như thể đang tự trấn an mình.

Nhưng chỉ một lúc sau, giọng người cha lại chìm xuống trong tuyệt vọng.

“Tôi không còn hy vọng”, ông nói. “Nếu Vinod còn sống, chắc chắn nó đã gọi từ đâu đó. Dù chỉ là lúc đi uống nước, nó cũng sẽ gọi”.

Dẫu vậy, ông Sada vẫn chưa thể bỏ cuộc. Hai anh em ông chuẩn bị tiếp tục đi về phía nhà máy thủy điện nơi Vinod từng làm việc, bắt đầu cuộc tìm kiếm chưa có hồi kết.