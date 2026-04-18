Người cha bỏ quên con 18 tháng trong ô tô nóng khiến bé tử vong: "Mỗi đêm, hình ảnh con gái bị mắc kẹt trong ghế vẫn ám ảnh tôi"

Phạm Trang |

Một người cha tại Mỹ bị tuyên án 20 năm tù sau khi bỏ quên con gái 18 tháng tuổi trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, khiến bé tử vong.

Một người đàn ông tại bang Florida (Mỹ) đã bị tuyên án 20 năm tù giam sau khi bỏ quên con gái nhỏ trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, dẫn đến cái chết thương tâm của bé.

Nghi phạm được xác định là Joel Rondon (34 tuổi). Theo điều tra, tối 4/7/2023, Rondon cùng vợ là Jazmine Rondon tham dự một bữa tiệc mừng Independence Day. Hai người rời bữa tiệc vào khoảng 2h sáng hôm sau và trở về nhà, nhưng đã quên con gái 18 tháng tuổi tên Isabella Rondon vẫn đang ở ghế sau ô tô.

Theo lời điều tra viên thuộc Văn phòng Cảnh sát quận Polk County, trước đó người vợ đã nhờ chồng bế con vào nhà. Tuy nhiên, sau khi mang một số đồ ăn vào trong, Joel thấy cửa xe đã đóng và cho rằng vợ mình đã đưa con vào nhà nên không kiểm tra lại.

Cha bỏ quên con 18 tháng trong ô tô nóng: Bi kịch đau lòng - Ảnh 1.

Đến khoảng 10h sáng, Joel thức dậy và một giờ sau mới nhận ra con gái không có trong phòng. Khi quay lại kiểm tra, anh ta phát hiện bé Isabella đã bất động trong ô tô.

Nạn nhân được nhanh chóng đưa đến Lakeland Regional Health Medical Center để cấp cứu. Tại đây, thân nhiệt của bé được ghi nhận lên tới 40,2°C (104,4°F). Các nhân viên y tế đã nỗ lực trong nhiều giờ để hạ nhiệt cơ thể nhưng không thành công.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do sốc nhiệt nghiêm trọng và vụ việc được kết luận là một vụ giết người.

Sau cái chết của con gái, Joel Rondon bị bắt giữ. Người này khai đã uống một vài cốc bia trong bữa tiệc tối hôm đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều dương tính với cần sa 17 giờ sau bữa tiệc, trong khi riêng Joel còn có dấu hiệu sử dụng chất kích thích dạng methamphetamine.

Cả hai bị tạm giữ vào ngày 6/7/2023. Phiên điều trần của Joel diễn ra vào ngày 8/11. Tại tòa, người này bày tỏ sự hối hận: “Mỗi đêm, hình ảnh con gái tôi vẫn bị mắc kẹt trong ghế xe ám ảnh tôi. Bi kịch này đã thay đổi cuộc đời chúng tôi mãi mãi, nỗi đau và mất mát sẽ không bao giờ biến mất.”

Tuy nhiên, thẩm phán Jalal Harb nhấn mạnh: “Điều đáng chú ý nhất trong vụ án này là bị cáo đã quay lại xe để lấy thuốc lá nhưng vẫn không nhận ra con mình ở đó. Bị cáo đã thất bại trong việc bảo vệ đứa trẻ và thực tế là sự thất bại đó đã tiếp diễn.”

Joel Rondon sau đó bị tuyên án 20 năm tù giam.

Trong khi đó, người vợ Jazmine Rondon hiện đang chờ ngày xét xử riêng với cáo buộc ngộ sát nghiêm trọng đối với trẻ em. Cô phủ nhận mọi cáo buộc và dự kiến sẽ ra tòa trong phiên tiền xét xử vào ngày 11/12.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa con gái và chồng, Jazmine cho biết: “Con gái chúng tôi, Isabella, rất yêu bố. Con luôn coi anh ấy là một người đàn ông biết quan tâm.”

Nguồn: Unilad

