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Ngược dòng châu Âu, một nước EU bất ngờ ‘bênh' Nga trong vụ Đức đổ lỗi cho Moscow

Y Vân
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Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine cũng liều lĩnh không kém so với vụ phá hoại ở sân bay Đức.

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Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev đã từ chối đổ lỗi hoàn toàn cho Nga về vụ việc máy bay không người lái hồi tháng trước ở Đức.

Tuần trước, chính phủ Đức cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc một máy bay không người lái mang chất nổ được tìm thấy giữa 2 máy bay chở hàng Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle vào ngày 4/8.

Sau đó, Berlin tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn và Nhà Nga ở Berlin, cũng như siết chặt kiểm soát biên giới đối với công dân Nga. Moscow đáp trả bằng cách đóng cửa các trung tâm của Viện Goethe tại Moscow, St. Petersburg và Ekaterinburg.

Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng cáo buộc được sử dụng như một chiến thuật đánh lạc hướng để làm người dân Đức quên đi những khó khăn kinh tế trong nước.

Mặc dù nhiều quốc gia thành viên EU khác đã đưa ra tuyên bố ủng hộ lập trường của Đức, nhưng không phải tất cả đều hùa theo chỉ trích Nga.

Một ví dụ điển hình là Bulgaria. Thủ tướng Rumen Radev phát biểu trước quốc hội vào tuần trước rằng việc châu Âu vận chuyển vũ khí tầm xa đến Ukraine cũng "liều lĩnh" không kém gì vụ phá hoại bất thành ở Đức tháng trước. Ông Radev chỉ ra rằng Kiev đang sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất, được hỗ trợ bởi tình báo và huấn luyện viên châu Âu, để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

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Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev.

“Vậy chúng ta có thể mong đợi điều gì khi tấn công sâu vào lãnh thổ một quốc gia khác bằng vũ khí tầm xa? Liệu họ sẽ đứng ngoài cuộc hay sẽ đáp trả?” Thủ tướng Bulgaria đặt câu hỏi đầy ẩn ý.

Ông tiếp tục cảnh báo rằng việc phương Tây khăng khăng muốn đạt được "chiến thắng quân sự thông thường" trước một cường quốc hạt nhân lớn đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ leo thang căng thẳng không kiểm soát với Moscow.

Ông Radev kết luận: “Châu Âu có thể tồn tại mà không cần Nga, nhưng Châu Âu khó có thể tồn tại lâu dài nếu thiếu Nga”, đồng thời kêu gọi EU “ngồi vào bàn đàm phán [với Moscow] càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, một số nhân vật chính trị nổi bật ở Đức đã đặt câu hỏi về phản ứng của chính phủ đối với vụ việc máy bay không người lái và, rộng hơn, về các chính sách thù địch hiện tại của Berlin đối với Nga.

Trong một bài đăng trên X vào tuần trước, chính trị gia kỳ cựu cánh tả Sahra Wagenknecht viết rằng “ngay cả khi Nga đứng sau vụ việc, một chiếc máy bay không người lái không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cũng không phải là lý do để châm ngòi cho một cuộc leo thang nguy hiểm có thể dẫn đến chiến tranh với Nga, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người”.

Theo RT﻿

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