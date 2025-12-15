Ngư dân vật lộn nghẹt thở với "thủy quái" nặng 500kg, dài 4,6 mét: Thấy cảnh này cả bãi biển nín lặng

Vật lộn nghẹt thở với "thủy quái" khổng lồ giữa biển, chiếc thuyền gỗ suýt quá tải

Theo bài đăng trên Newsflare, một buổi đánh bắt tưởng chừng như bình thường tại vùng biển Pasuquin, tỉnh Ilocos Norte (Philippines) đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhóm ngư dân địa phương kéo lên bờ một "thủy quái" khổng lồ đến mức nhiều người phải đứng sững. Bên dưới thân thuyền gỗ nhỏ là một con cá dài hàng mét, thân hình đồ sộ, vùng vẫy dữ dội trong làn nước cạn, tạo nên khung cảnh hiếm gặp khiến cả bãi biển gần như "nín lặng".

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận kinh ngạc. Nhiều người ví sinh vật vừa được kéo lên như một "thủy quái" bước ra từ đại dương, bởi kích thước vượt xa những gì họ từng chứng kiến trong các chuyến đánh bắt thông thường.

Nhóm ngư dân địa phương kéo lên bờ một "thủy quái" khổng lồ đến mức nhiều người phải đứng sững. (Ảnh: Newsflare)

Đoạn clip do anh Allan Rubang Visitacion ghi lại cho thấy nhóm ngư dân phải mất nhiều phút căng thẳng để khống chế con cá khổng lồ vào ngày 6/12. Với chiều dài khoảng 4,6 mét và trọng lượng ước tính lên tới 500kg, con cá liên tục vùng vẫy mạnh, khiến chiếc thuyền gỗ nhỏ chao đảo nguy hiểm.

Ban đầu, các ngư dân cố gắng đưa con cá lên thuyền nhưng nhanh chóng nhận ra điều này gần như bất khả thi. Cuối cùng, họ buộc phải đẩy cá xuống nước, dùng dây thừng lớn cố định thân cá rồi phối hợp cùng những người trên bờ kéo dần vào bãi cát. Toàn bộ quá trình diễn ra trong sự căng thẳng cao độ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tai nạn.

Con cá mang lại giá trị kinh tế hàng chục triệu đồng

Sau khi được đưa lên bờ, con cá nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương không chỉ vì ngoại hình "khủng" mà còn bởi giá trị kinh tế đáng kể. Theo chia sẻ của anh Allan, con cá sau đó được bán với giá khoảng 80.000 peso Philippines, tương đương hơn 35 triệu đồng.

Chính giá trị thương mại cao khiến những sinh vật đại dương khổng lồ như vậy luôn là "mục tiêu trong mơ", dù việc đánh bắt chúng tiềm ẩn không ít rủi ro. (Ảnh: Newsflare)

Đối với ngư dân vùng biển Pasuquin, đây là khoản thu nhập lớn, có thể bằng nhiều chuyến ra khơi cộng lại. Chính giá trị thương mại cao khiến những sinh vật đại dương khổng lồ như vậy luôn là "mục tiêu trong mơ", dù việc đánh bắt chúng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Cá cờ xanh – "huyền thoại đại dương" và vai trò sinh thái ít người biết

"Thủy quái" gây xôn xao nói trên được xác định là cá cờ xanh (blue marlin), một trong những loài cá biểu tượng của đại dương. Cá cờ xanh nổi tiếng với tốc độ bơi nhanh, sức mạnh vượt trội và khả năng chống trả dữ dội khi mắc câu. Trong giới câu cá thể thao quốc tế, loài này được xếp vào nhóm "game fish" hàng đầu – thử thách mà bất kỳ cần thủ lão luyện nào cũng ao ước chinh phục.

"Thủy quái" gây xôn xao nói trên được xác định là cá cờ xanh (blue marlin), một trong những loài cá biểu tượng của đại dương. (Ảnh: Newsflare)

Về mặt sinh thái, cá cờ xanh phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng thường sinh sống ở vùng nước sâu gần bề mặt và là loài săn mồi đầu bảng, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái biển bằng cách kiểm soát số lượng các loài cá nhỏ và mực.

Loài cá này dễ nhận biết nhờ màu xanh coban ở lưng, bụng trắng bạc và chiếc hàm trên dài, nhọn như ngọn giáo. Cá cái thường lớn hơn cá đực rất nhiều, thậm chí có thể đạt khối lượng gấp ba đến bốn lần. Kỷ lục lớn nhất từng được ghi nhận của cá cờ xanh lên tới khoảng 820kg, dài gần 5 mét.

Đằng sau cú đánh bắt gây sốc là lời cảnh báo về bảo tồn loài cá biểu tượng

Dù mang lại giá trị kinh tế cao và sức hút đặc biệt, cá cờ xanh hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do hoạt động đánh bắt quá mức. Ngoài việc bị săn bắt để lấy thịt vốn được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất béo, chúng còn thường xuyên mắc vào lưới của các tàu đánh bắt cá quy mô lớn.

Dù mang lại giá trị kinh tế cao và sức hút đặc biệt, cá cờ xanh hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do hoạt động đánh bắt quá mức. (Ảnh: NBC News)

Trước thực trạng này, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa cá cờ xanh vào diện loài cần được theo dõi chặt chẽ và đang xem xét mức độ đe dọa đối với quần thể toàn cầu. Nhiều tổ chức bảo tồn biển kêu gọi áp dụng các biện pháp quản lý nghề cá bền vững hơn, hạn chế đánh bắt không chọn lọc và khuyến khích mô hình "câu – thả" trong câu cá thể thao.

Từ một khoảnh khắc đánh bắt gây sốc, câu chuyện về "thủy quái" khổng lồ tại Philippines không chỉ khiến người xem choáng ngợp mà còn gợi mở vấn đề lớn hơn: làm thế nào để con người tiếp tục khai thác biển cả, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng mong manh của những sinh vật biểu tượng nơi đại dương sâu thẳm.

Theo Newsflare, NBC News, IUCN