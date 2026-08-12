Ngồi tù oan 35 năm, người phụ nữ được đền bù hơn 80 tỷ đồng

Một mẩu thuốc lá với bằng chứng ADN đã giúp lật lại vụ án, trả lại tự do cho người phụ nữ từng trải qua 35 năm sau song sắt vì một tội ác mà bà không gây ra.

Bản án oan kéo dài 35 năm

Năm 1976, Michelle Mitchell, 19 tuổi, một sinh viên đại học tại Reno, bang Nevada (Mỹ), bị sát hại. Vụ án kéo dài nhiều năm và cuối cùng Cathy Woods trở thành người bị kết tội.

Thời điểm Mitchell bị sát hại, Woods đang làm việc tại một quán bar ở Reno. Sau đó, bà chuyển đến Louisiana và được mẹ đưa vào một bệnh viện tâm thần để điều trị.

Tại đây, Woods nói với một chuyên viên tư vấn về "câu chuyện cô gái tên Michelle bị sát hại ở Reno". Câu nói này sau đó được cảnh sát sử dụng để xây dựng cáo buộc nhằm vào bà.

Năm 1980, Woods bị kết án về tội giết người. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Nevada sau đó hủy bản án. Bốn năm sau, bà tiếp tục bị kết tội và lần này bản án được giữ nguyên vào năm 1988.

Theo luật sư Elizabeth Wang, Woods mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng và có trình độ học vấn hạn chế. Phía luật sư cho rằng bà không ở trạng thái phù hợp để bị các thám tử thẩm vấn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Bà Cathy Woods, trong bức ảnh chụp năm 2014 (Ảnh: latimes)

Đáng chú ý, Woods không nhớ mình từng thú nhận giết người. Một luật sư bào chữa công từng cho biết Woods nói về vụ án trong thời gian điều trị, nhưng không nhớ việc mình đã nhận tội.

Suốt nhiều năm sau đó, Woods vẫn phải ở trong tù vì bản án giết người. Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau gần 35 kể từ khi Mitchell bị sát hại.

Một mẩu thuốc lá giúp lật lại vụ án

Năm 2014, các nhà điều tra sử dụng công nghệ ADN để kiểm tra lại những bằng chứng được thu thập tại hiện trường vụ án. Trong số đó có một mẩu thuốc lá.

Kết quả xét nghiệm ADN không trùng với Woods mà liên quan đến Rodney Halbower, một tù nhân ở Oregon. Phát hiện này khiến vụ án được mở lại. Các bằng chứng mới cho thấy Woods không phải người gây ra vụ sát hại Mitchell.

Một thẩm phán sau đó hủy bỏ hoàn toàn bản án đối với Woods. Đến năm 2015, bà được trả tự do sau khoảng 35 năm bị giam giữ.

Trong quá trình điều tra tiếp theo, Halbower bị xác định có liên quan đến một loạt vụ án mạng xảy ra tại Nevada và California. Nhà chức trách tin rằng ông ta có liên quan đến cái chết của 6 phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có Mitchell. Tuy nhiên, Halbower chỉ bị truy tố trong hai vụ giết người tại khu vực Vịnh San Francisco. Ông ta sau đó bị kết án tù chung thân vì sát hại Paula Baxter, 17 tuổi, và Veronica Cascio, 18 tuổi.

Sau khi được minh oan, Woods tiếp tục theo đuổi các vụ kiện nhằm yêu cầu bồi thường cho quãng thời gian bị giam giữ oan sai.

Năm 2019, Hội đồng Quận Washoe, nơi xảy ra vụ án, bỏ phiếu với tỷ lệ 4-0 để chi 3 triệu USD ( khoản 78,4 tỷ đồng) nhằm dàn xếp một phần vụ kiện dân quyền liên bang của Woods.

Luật sư Elizabeth Wang cho biết đây mới chỉ là một phần trong quá trình yêu cầu bồi thường. Woods tiếp tục theo đuổi các yêu cầu đối với thành phố Reno và một số cựu thám tử mà bà cáo buộc đã ép mình đưa ra lời khai sai lệch.

Một vụ kiện riêng nhằm vào bang Nevada cũng được tiếp tục. Theo luật của bang có hiệu lực từ năm 2019, những người bị kết án oan có thể yêu cầu bồi thường dân sự lên tới 3,5 triệu USD.

Theo Sổ đăng ký Quốc gia về các vụ minh oan, Woods là người phụ nữ bị giam oan trong thời gian dài nhất được ghi nhận tại Mỹ.

Quận Washoe cho biết họ vẫn tin rằng không có nhân viên nào của quận làm sai. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng việc dàn xếp sẽ giúp chấm dứt những vụ kiện kéo dài và tốn kém.

Khoản tiền 3 triệu USD có thể phần nào hỗ trợ Woods sau nhiều thập kỷ mất tự do. Nhưng với người phụ nữ đã dành 35 năm sau song sắt vì một bản án oan, điều không thể bồi hoàn vẫn là quãng thời gian đã mất.

Nguồn: latimes