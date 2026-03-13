Phát hiện kho báu dưới đáy biển sau hơn một thế kỷ

Theo People, ngày 11/3, chuyên gia săn kho báu Tommy Thompson vừa được trả tự do sau 11 năm bị giam giữ vì tội coi thường tòa án.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc ông Thompson phát hiện ra xác tàu SS Central America, con tàu chở ít nhất 3 tấn vàng bị chìm ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào năm 1857.

Thỏi vàng được trục vớt từ tàu SS Central America to gấp nhiều lần thỏi vàng tiêu chuẩn khi đó. Ảnh: People Thỏi vàng được trục vớt từ tàu SS Central America to gấp nhiều lần thỏi vàng tiêu chuẩn khi đó. Ảnh: People

Theo các tài liệu lịch sử, con tàu gặp bão lớn trên Đại Tây Dương và bị đắm, khiến khoảng 425 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những vụ đắm tàu thảm khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ và cũng là một trong những kho báu dưới biển được săn tìm nhiều nhất.

Suốt hơn một thế kỷ sau đó, nhiều nhà thám hiểm và công ty trục vớt đã tìm kiếm con tàu nhưng đều thất bại.

Theo The Washington Post, năm 1988, khi còn là một kỹ sư trẻ đến từ bang Ohio, Thompson đã phát triển robot lặn biển chuyên dụng để tìm kiếm con tàu ở độ sâu khoảng 2.400 m dưới đáy đại dương.

Để thực hiện dự án đầy tham vọng này, ông huy động vốn từ hơn 160 nhà đầu tư.

Nhóm của Thompson cuối cùng đã tìm thấy xác tàu cùng nhiều báu vật hơn 150 năm tuổi, trong đó có hàng nghìn đồng tiền vàng và nhiều thỏi vàng lớn. Một số thỏi thậm chí được mô tả có kích thước lớn gấp nhiều lần thỏi vàng tiêu chuẩn từng được ghi nhận trước đó.

Những báu vật được công bố ban đầu chỉ chiếm khoảng 5% tổng số vàng trên con tàu. Giá trị kho báu khi đó ước tính lên tới khoảng 400 triệu USD - Theo Chicago Tribune.

Phát hiện này từng được xem là một trong những chiến dịch trục vớt đáy biển tham vọng nhất thế giới.

Từ người hùng săn kho báu thành nghi phạm bị truy nã

Ban đầu, Thompson được ca ngợi như người đã giải mã bí ẩn lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi các nhà đầu tư cho rằng họ không nhận được lợi nhuận tương xứng.

Nhiều nhà đầu tư cáo buộc Thompson đã bán khoảng 500 thỏi vàng và hàng nghìn đồng xu với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD nhưng không chia lợi nhuận cho họ.

Thompson cùng một phần số vàng tìm được từ xác chiếc tàu đắm. Ảnh: WP

Khi các vụ kiện tụng liên tiếp xảy ra, Thompson bất ngờ biến mất. Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã mở cuộc truy lùng kéo dài nhiều năm, mô tả ông là “một trong những nghi phạm bị truy nã khôn ngoan nhất”.

Sau thời gian lẩn trốn, nhà thám hiểm này cuối cùng bị phát hiện tại một khách sạn ở Florida và bị bắt giữ.

Từ năm 2015, Thompson bị giam giữ vì tội coi thường tòa án khi từ chối tiết lộ nơi cất giữ số vàng còn lại.

Theo Fox News, tòa án nhiều lần yêu cầu ông cung cấp thông tin về vị trí 500 đồng tiền vàng chưa được tìm thấy nhưng ông kiên quyết giữ im lặng.

Ngoài án tù, Thompson còn bị phạt 1.000 USD cho mỗi ngày bị giam giữ và hơn 3,5 triệu USD tiền phạt khác.

Trong thời gian đầu bị giam, ông từng đồng ý tiết lộ vị trí kho báu nhưng sau đó thay đổi quyết định.

Luật sư của Thompson nói thân chủ “không thể nhớ được” ai là người đang quản lý số vàng, ngay cả sau khi đã xem xét hàng nghìn trang tài liệu liên quan.

Theo lời Thompson, số tiền xu trị giá khoảng 2,5 triệu USD đã được chuyển vào một quỹ tín thác tại Belize, trong khi khoảng 50 triệu USD đã được dùng để chi trả các chi phí pháp lý và các khoản vay.

Dù vậy, vị trí thực sự của phần lớn kho báu vẫn là bí ẩn.

Sau khi được thả tự do vào đầu tháng 3 năm nay, câu chuyện về kho vàng từ con tàu SS Central America vẫn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử săn kho báu dưới biển: kho báu được tìm thấy, nhưng nơi cất giấu cuối cùng vẫn chưa ai biết.