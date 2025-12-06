Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam hiện tại: Đóng cùng lúc 4 phim siêu đỉnh, diễn xuất không một điểm chê

Năm 2025 chứng kiến một Doãn Quốc Đam hoạt động với cường độ đáng kinh ngạc khi liên tiếp góp mặt trong bốn dự án: Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Lằn Ranh, Tường Lửa Tràng An và Truy Tìm Long Diên Hương. Mỗi vai diễn thuộc một thể loại khác nhau, nhưng tất cả đều cho thấy sự đa dạng, tinh tế và bản sắc riêng của nam diễn viên sinh năm 1988. Và điều đặc biệt là cả 4 dự án này đều lên sóng cùng lúc, giúp nam diễn viên phủ sóng cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng.

Ngay khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng, bộ phim lập tức giữ vị trí top 1 rating toàn quốc. Vai diễn của Doãn Quốc Đam dù gây tranh cãi về ngoại hình nhưng diễn xuất lại được đánh giá gần như không có điểm để chê. Sự kết hợp của anh với Phương Oanh tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc, đẩy mạch tâm lý nhân vật lên đầy chân thật. Tranh cãi quanh vai diễn này cũng cho thấy một điều đã trở thành “dấu ấn Doãn Quốc Đam”: dù anh đứng ở tuyến nhân vật nào, phản diện hay chính diện, hình tượng khó ưa hay người đàn ông chân phương, anh vẫn luôn tạo ra sức hút và những phản ứng mạnh mẽ từ phía công chúng.

Cùng thời điểm, Doãn Quốc Đam xuất hiện trên sóng giờ vàng chính luận của VTV1 với Lằn Ranh. Anh vào vai Nguyễn Văn Viên - giám đốc Công ty Viên Vinh, một nhân vật bị khởi tố ngay từ tập đầu vì liên quan đến vụ án mạng. Từ đó, bộ phim mở ra bức tranh của những lợi ích nhóm, những cuộc mặc cả giữa quyền lực - tiền bạc - doanh nghiệp “đội lốt” xã hội đen. Vai diễn này đòi hỏi sự lạnh lùng, tỉnh táo và cả sự nguy hiểm tiềm ẩn. Doãn Quốc Đam một lần nữa cho thấy khả năng nắm bắt nhịp độ của phim chính luận, cũng như cách anh tạo chiều sâu cho những nhân vật không đơn thuần là phản diện mà còn là sản phẩm của một hệ thống méo mó.

Ở Tường Lửa Tràng An - bộ phim cũng đang lên sóng đài Hà Nội, nam diễn viên hóa thân thành kỹ sư IT vô tình sa vào vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn. Đây là dạng vai tâm lý phức tạp - một người thông minh nhưng khép kín, sắc bén nhưng luôn mang trong mình nỗi lo về đạo đức, về gia đình và về chính những giới hạn bản thân. Doãn Quốc Đam sử dụng ánh mắt, nhịp thở, những khoảng lặng rất tiết chế nhưng giàu biểu cảm để vẽ nên chân dung một con người lạc giữa mê cung công nghệ - tội phạm - tình thân. Đặc biệt, những phân đoạn đối mặt với đồng nghiệp, với người cha nghiêm khắc hay khi phải chạm trán sự thật trần trụi đều cho thấy nam diễn viên đã hòa làm một với nhân vật. Anh giữ nguyên phong độ quen thuộc: lặng, sắc và đôi chút bất cần, nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt.

Đáng chú ý nhất trong năm là dự án điện ảnh Truy Tìm Long Diên Hương - bộ phim đang gây bão phòng vé, đánh dấu lần đầu tiên Doãn Quốc Đam tham gia một bộ phim hành động quy mô lớn tại thị trường phía Nam. Anh đảm nhận vai Cường "Liều" - một trùm giang hồ gai góc, lạnh lùng, đầy mưu mô nhưng cũng chứa nhiều lớp nội tâm thú vị. Đây được xem là bước chuyển mình táo bạo của nam diễn viên, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp von đã được khẳng định bằng thực lực ở mảng truyền hình.

Từ truyền hình đến điện ảnh, từ chính luận, tâm lý, hành động đến đời sống đô thị, Doãn Quốc Đam tiếp tục chứng minh rằng anh là một trong những cái tên hiếm hoi có thể biến hóa đa dạng mà vẫn giữ chất riêng. Một năm với bốn dự án - bốn dạng vai khác nhau là minh chứng rõ nhất cho sự bền bỉ, nghiêm túc và sức sáng tạo không ngừng của nam diễn viên tài năng này.