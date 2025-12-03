Chuyện gì khiến nữ ca sĩ đình đám hết thời, phải đi hát hội chợ, trào nước mắt trên sân khấu?

Nữ ca sĩ đình đám miền Tây một thời

Vũ Trâm Anh tên thật là Tô Vũ Hồng Trâm, sinh năm 1982. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở miền Tây, cha cô là “bầu show” nổi tiếng, mẹ là nghệ sĩ cải lương. Từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc sân khấu, thường tham gia biểu diễn cùng gia đình, làm MC, ca hát, làm quen với ánh đèn sân khấu và dần hình thành đam mê nghệ thuật.

Vũ Trâm Anh thời hoàng kim

Sau khi tốt nghiệp trung học, Vũ Trâm Anh quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Với ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào và phong cách biểu diễn gần gũi , cô nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả miền Tây, trở thành một trong những giọng ca được săn đón.

Trong thập niên 2000, Vũ Trâm Anh liên tục được mời đi hát khắp các tỉnh miền Tây và nhiều sự kiện ca nhạc, với hàng loạt ca khúc ăn khách như Lắc đầu (song ca với Bảo Chung), Yêu chàng đẹp trai, Alo Em nhớ anh, Bài hát khiến em đau lòng (song ca với Lâm Chấn Khang) cùng một số sáng tác khác.

Vũ Trâm Anh từng là gương mặt đình đám trên các sân khấu ca nhạc miền Tây

Nữ ca sĩ là gương mặt quen thuộc trên sân khấu của đoàn ca nhạc Phương Tường - một đoàn hát rất có tiếng tại miền Tây. Với sự hỗ trợ từ “bệ phóng” này, Trâm Anh từng được ví là “tiểu thư nhà bầu show” với tương lai rộng mở. Ở thời đỉnh cao, cô có cuộc sống khá giả với nhà lầu, xe hơi.

Tuy nhiên, theo thời gian như nhiều ca sĩ “địa phương” khác, khi trào lưu âm nhạc thay đổi, khán giả tìm đến loại hình, giọng hát, phong cách mới, tên tuổi Trâm Anh dần bị lu mờ. Cô ít có sản phẩm mới đủ sức tạo “bứt phá”, dẫn tới việc vắng bóng dần ở các sân khấu ca nhạc lớn.

Biến cố phá sản, phải đi hát hội chợ mưu sinh

Cuối năm 2025, dư luận dậy sóng khi hình ảnh Vũ Trâm Anh - nữ ca sĩ một thời đình đám xuất hiện với dáng vẻ giản dị, mộc mạc, làm việc phục vụ quán cà phê, dọn phòng khách sạn, tranh thủ mọi công việc để kiếm sống.

Vũ Trâm Anh hiện tại

Nguyên nhân dẫn đến biến cố là do gia đình nữ ca sĩ - đoàn ca nhạc Phương Tường lâm vào cảnh phá sản, chồng cô cũng thất bát trong kinh doanh.

Vũ Trâm Anh tâm sự trên kênh Tiktok cá nhân: "Tôi gặp nhiều biến cố, gia đình làm ăn thất bại, bản thân và chồng cũng thất bại. Chồng tôi làm này làm nọ rồi cũng sụp đổ, phá sản luôn. Xong rồi tôi còn nghe lời đầu tư tiền ảo trên mạng nữa, mất cũng khá nhiều.

Nghe lời bạn bè, bản thân cũng gấp rút muốn kiếm lại tiền. Nên mới đầu tư vào tiền ảo, kiểu đầu tư 100 triệu sẽ có được 700 - 800 triệu hay này kia. Rồi cũng mất một số tiền, nói chung cũng bị mấy lần như vậy".

Hậu quả là tài chính kiệt quệ, đoàn ca nhạc đình đám đóng cửa, show diễn số lượng giảm mạnh. Cuộc sống của Vũ Trâm Anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn trăm bề, trong khi cô còn con nhỏ cần nuôi dưỡng. Để nuôi sống bản thân và con, Trâm Anh chấp nhận làm nhiều nghề để kiếm thu nhập.

Vũ Trâm Anh phải vất vả mưu sinh sau nhiều biến cố

Thời gian đầu, khi video cô làm phục vụ quán cà phê lan truyền, có không ít bình luận hoài nghi cho rằng cô “giả nghèo khổ, dựng cảnh để lấy cảm tình khán giả”. Nhưng chính Trâm Anh đã lên tiếng phản bác. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không đủ tiền để mua điện thoại xịn, không đủ điều kiện làm livestream hay sản xuất âm nhạc mới. Vì thế, cô chỉ mong có thể sống, lo cho con, và nếu có cơ hội, vẫn muốn cầm mic hát lại.

Trước bối cảnh đó, Trâm Anh bắt đầu nhận lời hát tại các hội chợ, đám cưới, sự kiện nhỏ. Bất cứ đâu có show, cô đều sẵn sàng làm dù sân khấu không hoành tráng, khán giả thưa thớt, ánh đèn không rực rỡ như xưa.

Trong một đêm diễn gần đây của Trâm Anh tại một hội chợ ở miền Tây, người xem tuy không đông như trước, nhưng vẫn có khán giả nhận ra, cổ vũ, vỗ tay. Khi khán giả đồng loạt hô tên cô, bật điện thoại chụp, vỗ tay, người ca sĩ từng trải qua thời hoàng kim ấy đã không cầm được nước mắt, bật khóc ngay trên sân khấu.

Nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu

Trâm Anh nghẹn ngào chia sẻ trên sân khấu rằng dù biết đằng sau ánh hào quang này là cuộc sống hiện tại vất vả, thiếu thốn, nhưng cô rất vui vì vẫn có người nhớ đến cô. Với cô, chỉ cần được cầm mic, được hát, được thấy khán giả, đó đã là niềm hạnh phúc lớn.

Chia sẻ của Vũ Trâm Anh khiến nhiều người xúc động. Từ ca sĩ từng nổi đình nổi đám trên sân khấu miền Tây với ánh đèn, tiếng nhạc sôi động, giờ quay về với sân khấu đơn sơ, không hào nhoáng, nhưng cô vẫn giữ được cái tâm với nghề, giữ được tình yêu với âm nhạc.