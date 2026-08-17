Ngôi sao có cát xê cao nhất Việt Nam: Đóng 1 phim nhận 10 tỷ, lập kỷ lục không ai đọ được

Sức hút của nam diễn viên này không thể đùa được.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật của đại gia đình cố NSND Lý Huỳnh, Lý Hùng chạm ngõ điện ảnh từ năm 17 tuổi. 3 năm sau, anh từng có bước ngoặt làm chấn động màn ảnh nước nhà khi anh hóa thânvào vai nam chính của Phạm Công - Cúc Hoa. Bộ phim bùng nổ doanh thu đã biến Lý Hùng thành "nam thần" quốc dân bước ra đời thực. Suốt thập niên 1990, anh thống trị hoàn toàn các rạp chiếu phim, là cái tên bảo chứng phòng vé bên cạnh những đại mỹ nhân như Việt Trinh, Diễm Hương, Hồng Vân.

Anh và bạn diễn trong Phạm Công - Cúc Hoa. (Ảnh: YouTube)

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Lý Hùng còn có cường độ làm việc đáng nể. Trong thời kỳ đỉnh cao, anh liên tục góp mặt trong những tác phẩm ăn khách như Nước Mắt Học Trò, Người Không Mang Họ, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Tình Ngỡ Đã Phôi Pha... Hình ảnh nam tài tử xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, trở thành một phần ký ức của thế hệ khán giả mê phim Việt thời bấy giờ.

Danh tiếng lớn cũng kéo theo mức thù lao thuộc hàng cao nhất thị trường. Có thời điểm, Lý Hùng nhận khoảng 30 triệu đồng cho một tập phim. Nếu đặt trong bối cảnh những năm 1990, đây là khoản tiền cực kỳ đáng nể, từng được ví như tương đương hàng chục cây vàng.

Ảnh: Thanh Niên

Con số ấy cũng đủ hình dung vị thế của anh trên thị trường phim ảnh khi đó. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nam tài tử có sức hút lớn, liên tục được các nhà sản xuất săn đón và sở hữu mức thù lao vượt xa mặt bằng chung. Với thù lao khủng đó, Lý Hùng từng kể anh không có thói quen tiêu xài hoang phí. Sau mỗi dự án, nam diễn viên thường đưa tiền cát-xê cho mẹ giữ.

Không dừng lại ở sức hút phòng vé, Lý Hùng còn sở hữu một thành tích đặc biệt trong sự nghiệp. Anh được Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, với 60 vai chính trong tổng số khoảng 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Đây là con số cho thấy mức độ phủ sóng hiếm thấy của nam diễn viên trong thời kỳ hoàng kim. Khi ấy, Lý Hùng không chỉ đóng phim đều mà còn thường xuyên đảm nhận vị trí trung tâm của các tác phẩm.

Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh diễn xuất, anh còn thử sức với âm nhạc, tổ chức các tour lưu diễn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, hình ảnh một tài tử màn ảnh điển trai, phong độ vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Lý Hùng.

Bước qua thời kỳ hoàng kim, Lý Hùng dần hạn chế đóng phim. Anh từng có khoảng 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng trước khi trở lại với Phòng Trọ Ma Bầu, sau Hy Sinh Đời Trai (2015).

Ảnh: NSX

Trong khoảng thời gian này, nam diễn viên cho biết vẫn nhận được nhiều lời mời từ các nhà sản xuất nhưng không phải dự án nào cũng khiến anh muốn trở lại. Lý Hùng chỉ lựa chọn những vai diễn mà bản thân cảm thấy phù hợp và có duyên. Dẫu vậy, danh tiếng của nam tài tử dường như vẫn chưa mất giá. Theo nam tài tử, nếu so mức thù lao ngày xưa với hiện tại, mỗi vai diễn anh tương đương 5-10 tỷ đồng/vai. Con số này càng cho thấy sức nặng của một cái tên đã có hàng chục năm xây dựng vị thế trong làng điện ảnh.

Ở tuổi 57, Lý Hùng vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn. Xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật, anh duy trì nhiều hoạt động rèn luyện như chạy bộ, bơi lội, tập gym và luyện võ. Nam tài tử hiện sống cùng mẹ và gia đình trong căn biệt thự rộng khoảng 700 m² tại TP.HCM. Không còn xuất hiện dày đặc như trước, cuộc sống của anh hiện khá bình yên, thỉnh thoảng mới tham gia sự kiện hoặc nhận lời đóng những dự án phù hợp.

Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Lý Hùng vẫn độc thân ở tuổi 57. Anh từng trải qua một vài mối tình nhưng cho rằng hôn nhân là chuyện duyên số và không muốn vội vàng.