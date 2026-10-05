Ngôi nhà ban đầu được chào bán với giá 1.118 tỷ đồng.

Trùm công nghệ Lucy Guo, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, đã trích một phần đáng kể trong khối tài sản khổng lồ của mình để đầu tư vào một căn biệt thự rộng lớn trị giá 30 triệu USD (780 tỷ đồng) tại khu phố Bird Streets biểu tượng của Los Angeles, Mỹ.

Lucy Guo (sinh năm 1994) là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới hiện tại

Người phụ nữ 31 tuổi gốc California này đã chốt được một thương vụ vô cùng ấn tượng cho căn nhà vừa hoàn thành vào năm 2024, thời điểm nó mới ra mắt thị trường với mức giá lên tới 43 triệu USD (1.118 tỷ đồng).

Tọa lạc trên ngọn đồi nhìn ra đại lộ Sunset Strip, dinh thự là biểu tượng của sự sang trọng hiện đại khi được trang bị hàng loạt tiện nghi công nghệ cao: từ các bức tường kính tự động có thể thu gọn để mở rộng không gian ra bên ngoài, sân vườn cảnh quan chịu hạn, cho đến các phòng rượu điều hòa nhiệt độ.

Căn nhà mới xây, hoàn thành vào năm 2024, từng xuất hiện trên thị trường vào năm ngoái với giá 43 triệu USD.

Căn nhà cũng sở hữu hệ thống thông minh hàng đầu cùng hệ thống năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường, đảm bảo gia chủ có thể tận hưởng mức độ tiện nghi vượt trội ngay cả khi xảy ra sự cố thiên tai.

"Được thiết kế bởi Vantage Design Group danh tiếng, kiệt tác kiến trúc bằng bê tông và thép này là một biểu tượng của phong cách, sự tinh tế và đẳng cấp," thông tin niêm yết cho biết.

"Sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục, dinh thự là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tiên phong, lối sống trong nhà - ngoài trời sang trọng cùng các tiện nghi cao cấp nhất, bao gồm cả hai thang máy."

Cùng với công nghệ hàng đầu, bất động sản này còn có 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm và nhiều không gian sống thiết kế mở, bao gồm một "phòng sinh hoạt chung và giải trí công nghệ cao" sở hữu quầy bar cùng màn hình LED truyền hình ảnh sống động.

Lựa chọn đầu tư vào một căn nhà tích hợp công nghệ ấn tượng như vậy không gây bất ngờ cho những ai quen thuộc với hồ sơ sự nghiệp ấn tượng của Guo, người đã bắt đầu dấn thân vào ngành công nghệ khi mới 21 tuổi.

Guo hiện chia sẻ thời gian sống giữa Los Angeles - nơi đặt trụ sở nền tảng AI Passes của cô - và Miami, nơi cô mua căn nhà đầu tiên vào cuối năm 2021.

Dinh thự hiện đại mang lại cảm giác hòa mình với thiên nhiên nhờ hệ thống cửa kính dày đặc.

Nơi đây cũng đi kèm phòng tập thể dục và phòng xông hơi.

Căn nhà sở hữu nhiều tiện nghi công nghệ cao, bao gồm tường kính tự động mở ra khu vực hồ bơi.

Nơi đây cũng có nhiều phòng lưu trữ rượu điều hòa nhiệt độ.

Dinh thự có tầm nhìn ngoạn mục nhờ vị trí nằm trên đồi.

Cô lần đầu thu hút sự chú ý của giới công nghệ vào năm 2016 khi đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Scale AI cùng Alexandr Wang.

Mặc dù Guo rời công ty vào năm 2018 do "bất đồng quan điểm" với Wang, cô vẫn giữ lại phần lớn cổ phần tại startup này - khối cổ phần hiện đáng giá cả một gia tài nhờ định giá mới tăng vọt của Scale AI.

Nữ tỷ phú 31 tuổi kiếm được rất nhiều tiền kể từ khi rời Scale AI.

Số cổ phần tại Passes cùng các "tài sản khác" mang lại cho cô khối tài sản ròng 1,3 tỷ USD (theo Forbes) - mức tài sản giúp cô vượt qua ngôi sao nhạc pop Taylor Swift để trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào tháng 6 năm 2025.

Trong quá trình tích lũy khối tài sản ấn tượng đó, Guo cũng xây dựng một danh mục bất động sản trải dài ở hai bờ Đông - Tây nước Mỹ với các căn nhà ở Florida và Los Angeles — dù cả hai đều mờ nhạt khi so sánh với bất động sản mới nhất này.

Hiện chưa rõ liệu Guo sẽ giữ lại căn nhà này sau khi mua bất động sản mới hay sẽ chọn cách đưa nó lên thị trường chuyển nhượng.

Guo rất tự hào về danh mục bất động sản ngày càng mở rộng của mình. Cô từng chia sẻ với tạp chí Fortune vào năm 2023: "Tôi có một căn hộ sang trọng ở Miami và một căn nhà ở L.A. chỉ cách văn phòng 5 phút đi đường."

Nguồn: Realtor