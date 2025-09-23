Ngôi làng "không đàn ông" chỉ có toàn phụ nữ độc thân sống vui vẻ: Cần thẩm định mới được vào ở, nguyên tắc không nói xấu sau lưng

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Đông Texas hẻo lánh, có hơn chục người phụ nữ đang sinh sống và đặt tên cho tổ ấm chung của mình là The Bird’s Nest – “Tổ Chim”. Trong số đó, chín người đã nghỉ hưu, ở độ tuổi từ khoảng 60 đến 80.

Robyn Yerian, 70 tuổi, là chủ đất của The Bird’s Nest. Bà một người hướng ngoại với mái tóc cắt ngắn, nhuộm vàng và tính cách tươi vui. Bà và mọi người trong làng đều cùng chia sẻ một mục tiêu rõ ràng: đồng hành bên nhau cho đến cuối đời, thậm chí đến lúc qua đời. Nơi đây chỉ dành cho phụ nữ vì họ tin rằng, ở tuổi này, phụ nữ dễ là bạn đồng hành lâu dài hơn đàn ông.

Người muốn gia nhập phải trải qua quy trình gồm các bước: Đầu tiên là trò chuyện qua điện thoại với Robyn, sau đó đến ở thử vài ngày. "Tôi luôn dành thời gian thẩm định. Tôi tìm những người chu đáo, thật sự muốn trở thành một phần của cộng đồng", Robyn Yerian nói.

Phần lớn họ đều sống độc thân. Đa số đã ly hôn, một người chưa từng kết hôn, một người góa chồng. Không ít người ở đây có con cái nhưng chủ yếu đều sống xa hoặc bận rộn. Một số khác không con, hoặc không còn mối quan hệ gắn bó với gia đình. Chính vì thế, bạn bè trở thành chỗ dựa duy nhất.

Họ xem nhau như chị em. Khi ai đó đau ốm, những người khác nấu súp, đưa đi khám, thay phiên chăm sóc. Khi một người mất người thân, cả nhóm cùng chia sẻ nỗi buồn. Sự gắn kết này, theo họ, chính là “bảo hiểm tinh thần” quý giá nhất, thay cho một gia đình truyền thống.

Ngôi làng có một “nhà bếp” — vốn không phải bếp thật, mà là một mái hiên rộng ngoài trời, như phòng sinh hoạt chung. Nơi đây treo đèn nhấp nháy, quạt trần, những tấm biển sơn màu với dòng chữ: “Like a Band of Gypsies We Go Down the Highway” (Như đoàn du mục rong ruổi trên xa lộ).

Đó là chỗ họ tụ tập ăn uống, chuyện trò, vui chơi đến tận khuya. Ngay cạnh là những luống rau xanh tốt, đầy ắp bí ngòi. Các ngôi nhà tí hon được bao quanh bởi cây xanh và hoa hướng dương, trông chẳng khác nào nơi trú ẩn trong truyện cổ tích.

Điểm chung lớn nhất của họ là: tất cả đều muốn tránh “drama”. “Ở đây chúng tôi không chấp nhận thị phi,” Cheryl Huff nói, nhấn mạnh bằng giọng của một cựu giáo viên. “Mọi người không được nói xấu sau lưng nhau.”

Câu nói đó khiến nhiều người bật cười, nhưng không phải chuyện đùa. Họ đã lập nên một nguyên tắc bất thành văn, rằng cuộc sống chung chỉ có thể vận hành nếu mọi người cam kết hòa thuận, không gây xung đột. Khi có bất đồng, họ sẽ họp nhóm để bàn bạc thay vì để căng thẳng tích tụ.

Một số thành viên từng trải qua những mối quan hệ khó khăn trong hôn nhân hoặc gia đình. Bởi vậy, “không drama” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là cách họ tự bảo vệ tuổi già của mình, tránh tái diễn những vết thương cũ.

The Bird’s Nest tọa lạc tại vùng nông thôn của Texas không phải ngẫu nhiên. Đây là nơi đất đai còn rẻ, lại có luật xây dựng cho phép dựng các ngôi nhà nhỏ di động mà không quá khắt khe về giấy phép. Mỗi căn nhà ở đây chỉ cần rộng khoảng 35–40 mét vuông, chi phí dựng chỉ từ 65.000 đến 85.000 USD, rẻ hơn nhiều so với giá nhà trung bình ở Mỹ. Các cư dân góp tiền thuê đất, trả phí điện nước, internet và bảo dưỡng chung. Khu đất cũng có 9 chú chó được họ nuôi như “những đứa con bé bỏng” của mình.

Điều quan trọng hơn tiền bạc chính là sự chia sẻ. Họ cùng nhau nấu ăn, trồng rau, chăm sóc vườn hoa, sửa sang nhà cửa. Ai có kỹ năng gì thì đóng góp cái đó. “Chúng tôi không cần ai là đầu bếp giỏi hay thợ xây chuyên nghiệp,” Huff giải thích. “Chỉ cần sẵn lòng làm phần việc của mình và giúp đỡ nhau.”

Mỗi tối, họ thường tụ tập ở “nhà bếp chung” ngoài trời. Có hôm tổ chức tiệc nướng, hôm thì chỉ là một trò chơi vui vẻ kéo dài đến nửa đêm. Dịp sinh nhật, ai cũng có quà nhỏ và cả bánh kem. Với họ, niềm vui không nằm ở sự xa hoa, mà ở cảm giác có người bên cạnh.

The Bird’s Nest chỉ là một ví dụ trong xu hướng rộng lớn hơn ở Mỹ và nhiều nước: phụ nữ lớn tuổi sau nghỉ hưu quyết định lập nhóm sống chung. Ở California, có những nhóm bạn nữ cùng mua chung căn hộ; tại Vermont, có cộng đồng người cao tuổi chọn mô hình “cohousing”; ở châu Âu, nhiều nhóm phụ nữ cũng hình thành “ngôi làng nhỏ” tương tự.

Các chuyên gia xã hội học nhận định: nguyên nhân nằm ở tuổi thọ nữ giới cao hơn nam, cộng thêm sự hòa hợp về tinh thần, nhiều phụ nữ khi về già tìm đến nhau để nương tựa. Các cư dân The Bird’s Nest hiểu rằng họ đang thử nghiệm một mô hình mới, chưa có gì là đảm bảo lâu dài. Có thể sẽ gặp khó khăn tài chính, có thể sẽ phát sinh bất đồng. Nhưng họ tin rằng, với sự kiên nhẫn và tinh thần “không drama”, cộng đồng này sẽ tồn tại nhiều năm nữa.

“Chúng tôi không nghĩ mình sẽ già đi một mình,” Yerian nói. “Ở đây, chúng tôi biết rằng, khi mình ngã xuống, sẽ có ai đó đỡ mình dậy.”

