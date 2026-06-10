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Ngọc Trinh là thất bại duy nhất của Kiều Minh Tuấn trong 6 năm qua

Lệ An
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Khán giả liên tục nhắc lại hành trình đã qua của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn.

Được xem là một trong những nam diễn viên thực lực và ổn định nhất màn ảnh Việt, Kiều Minh Tuấn gần như duy trì phong độ đáng nể ở phòng vé suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong chuỗi dự án điện ảnh từ năm 2020 đến nay, có một bộ phim trở thành ngoại lệ hiếm hoi: Duyên Ma, tác phẩm đánh dấu lần đầu anh hợp tác cùng Ngọc Trinh.

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Mới đây, câu chuyện về mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tiếp tục được khán giả nhắc lại khi đây là một trong những màn kết hợp gây tò mò nhất của điện ảnh Việt. Theo chia sẻ của ekip sản xuất thời điểm phim ra mắt, cả hai không có mối quan hệ đặc biệt ngoài đời mà chỉ là đồng nghiệp lần đầu đóng cặp trên màn ảnh rộng. Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Ngọc, cô gái có khả năng nhìn thấy hồn ma, còn Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai Minh, một người đàn ông qua đời sau tai nạn và trở thành linh hồn. Câu chuyện xoay quanh mối tình ngang trái giữa người và ma, lấy cảm hứng từ motif tình yêu âm dương quen thuộc.

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Thời điểm công bố dự án, Duyên Ma nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ cái tên Ngọc Trinh. Lúc bấy giờ, đây là lần hiếm hoi nữ hoàng nội y đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh thương mại. Bên cạnh đó, việc ghép đôi với Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, hài hước, càng khiến khán giả kỳ vọng vào một tác phẩm giải trí dịp tháng cô hồn.

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Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược. Ngay khi ra rạp vào tháng 8/2022, Duyên Ma vấp phải làn sóng chê bai từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Nhiều bài đánh giá nhận xét phim có kịch bản lỏng lẻo, thiếu logic, cách kể chuyện rời rạc và phần kỹ xảo kém thuyết phục. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim chỉ dừng ở mức khai thác một motif quen thuộc nhưng không tạo được điểm nhấn mới. Nhiều khán giả cũng thất vọng trước phần tình cảm giữa hai nhân vật chính. Các tuyến cảm xúc bị đánh giá là thiếu tự nhiên, lời thoại gượng gạo và nhiều chi tiết thừa khiến bộ phim trở nên lê thê. Một số bài review thậm chí nhận xét đây là tác phẩm “nhạt nhẽo và lộn xộn”, không tạo được thông điệp rõ ràng sau khi kết thúc.

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Không chỉ bị chê về chất lượng, Duyên Ma còn thất bại ở phòng vé. Theo số liệu thống kê doanh thu điện ảnh ghi nhận thời điểm đó, bộ phim chỉ thu về hơn 6 tỷ đồng sau khi kết thúc hành trình ra rạp, trở thành một trong những tác phẩm Việt có doanh thu thấp nhất năm 2022.

Điều đáng nói là nếu nhìn vào sự nghiệp điện ảnh của Kiều Minh Tuấn từ năm 2020 đến nay, đây gần như là cú trượt chân duy nhất. Nam diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều dự án có doanh thu khả quan hoặc tạo được tiếng vang như Tiệc Trăng Máu, Nghề Siêu Dễ, Phí Phông,... Trong số đó, nhiều phim đạt doanh thu hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn duy trì vị thế ngôi sao phòng vé hiếm hoi của điện ảnh Việt.

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Chính vì vậy, khi nhìn lại chặng đường 6 năm qua, Duyên Ma trở thành thất bại hiếm hoi trong bảng thành tích của nam diễn viên. Và trùng hợp thay, đó cũng là dự án duy nhất anh đóng cặp với Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng. Cho đến giờ, lý do duy nhất khiến nó được nhắc lại có lẽ chỉ vì mối quan hệ đang bị đồn là "trên mức đồng nghiệp" của cặp đôi năm nào.

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Tags

sao Việt

Ngọc Trinh

kiều minh tuấn

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