HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngọc Sơn nói gì khi em trai - ca sĩ Ngọc Hải trúng cử Đại biểu HĐND TP HCM?

Thùy Trang |

Ca sĩ Ngọc Sơn hãnh diện, hạnh phúc khi em trai - cựu ca sĩ Ngọc Hải báo tin trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong số 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM. Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết rất hãnh diện, hạnh phúc khi em trai của anh báo tin trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngọc Sơn nói "Tôi đã lớn lên và sống với niềm tự hào to lớn đó. Ông cha đã đánh đổi xương máu, biết bao sự hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy, tôi luôn dạy Ngọc Hải cũng như tất cả con em, học trò rằng phải luôn nhớ ơn cha ông, những người đã ngã xuống. Dù là ai, ở đâu đều phải tuyệt đối trung thành với quê hương, đất nước".

Anh cho biết thêm: "Không chỉ chú Tư Ngọc Hải mà nhiều con em đã có thể tiếp nối truyền thống của cha ông. Con trai của Ngọc Hà hiện đã là bác sĩ, làm việc trong quân đội".

Ngọc Hải, em trai Ngọc Sơn, là ai?

Cựu ca sĩ Ngọc Hải từng được yêu thích giai đoạn Mưa bụi của nhạc Việt (thập niên những năm 80-90 thế kỷ trước). Sau đó, anh tiếp tục thử sức với kinh doanh như mở studio dịch phim, công ty giải trí và nhà máy xuất khẩu trái cây. Vào năm 2003, Ngọc Hải giải nghệ để tập trung kinh doanh. Năm 2007, anh theo học ĐH Quản trị Paris lấy bằng thạc sĩ rồi tiếp tục học tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Sau hơn 20 năm giải nghệ, Ngọc Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á; ngoài ra giữ các chức vụ gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TPHCM (SHBA).

Trước thời gian hợp nhất các địa phương, anh là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều năm nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.

Ngoài ra Ngọc Hải còn giảng dạy và giữ chức Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tags

sao Việt

Ngọc Sơn

đại biểu HĐND

Ngọc Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
01:20
00:43
00:58
01:03
01:10
01:04
01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại