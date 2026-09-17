Ngọc nữ màn ảnh Việt khiến Uyển Ân bị gọi tên

Sự thăng hạng nhan sắc của mỹ nhân này được cho là đến từ 1 thay đổi trên gương mặt.

Là một trong những ngọc nữ của màn ảnh Việt, Diễm My ghi điểm với công chúng nhờ vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ. Mới đây, một đoạn video cận cảnh gương mặt của nữ diễn viên ở tuổi 36 bất ngờ gây tranh luận trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1990 khiến nhiều người chú ý bởi diện mạo có phần khác lạ, từ đường nét gương mặt đến thần thái đều tạo cảm giác trẻ trung hơn tuổi. Một bộ phận khán giả dành lời khen cho khả năng "lão hóa ngược", cho rằng cô ngày càng xinh và giữ phong độ đáng nể.

Trái ngược, cũng có không ít ý kiến đặt nghi vấn người đẹp mới can thiệp thẩm mỹ khiến diện mạo thay đổi rõ rệt, khác đến độ "không nhận ra". Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn nhầm Diễm My 9x với Uyển Ân hay Miyeon (I-DLE) khi chỉ nhìn thoáng qua đoạn clip.

Visual mới lạ của Diễm My 9X đang trở thành chủ đề được bàn tán. (Nguồn: TikTok)

Layout makeup tông hồng trong trẻo hòa quyện và làm nổi bật vẻ đẹp vốn thanh tú của Diễm My. Nền da mỏng, ửng hồng nhẹ khiến gương mặt trông mềm và có sức sống hơn, đồng thời làm nổi bật làn da sáng cùng đường nét gọn gàng. Đôi mắt vốn có độ mở lớn được nhấn rất vừa phải bằng sắc hồng nâu và hàng mi cong, tạo cảm giác long lanh nhưng không bị sắc hay nặng makeup. Má hồng được tán cao cao giúp gương mặt nữ diễn viên thêm phần trẻ trung, trong khi đôi môi hồng bóng nhẹ lại kéo tổng thể về nét ngọt ngào, nữ tính.

Điều thú vị là layout này không cố biến đổi đường nét, mà khai thác vẻ đẹp mong manh, sáng và nữ tính của ngọc nữ màn ảnh Việt. So với những layout sắc sảo, đậm khối thường làm visual đứng tuoir, tông hồng giúp diện mạo trở nên mềm hơn, tươi hơn và có cảm giác trẻ hơn tuổi, nhưng vẫn giữ được thần thái thanh lịch, nhẹ nhàng.

Cận cảnh layout makeup trong trẻo giúp Diễm My 9X "lão hóa ngược".

Dù được ghi hình ở góc cận khá rõ, làn da và đường nét gương mặt của Diễm My 9x ở tuổi 36 vẫn khiến cộng đồng mạng phải dành nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ, phần thịt khá sát xương, tạo cảm giác đường nét gọn gàng và gần như không có dấu hiệu chảy xệ.

Chính diện mạo trẻ trung, thanh thoát này cũng khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cô vừa can thiệp thẩm mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên mới hạ gò má, khiến gương mặt trở nên cân đối, hài hòa hơn. Kết hợp với việc trang điểm, đặc biệt là kỹ thuật contour được xử lý chắc tay, giúp sống mũi và đường viền gương mặt nổi bật hơn theo hơi hướng giống với các idol Hàn Quốc.

Diễm My thăng hạng nhan sắc, trẻ ra sau khi hạ gò má cùng với layout makeup style Hàn.

Netizen dành nhiều lời khen cho visual ngày càng trẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1990.

Giao diện "lão hóa ngược" của Diễm My khiến nhiều người liên tưởng đến Uyển Ân và Miyeon.

Diễm My 9x sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú cùng vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng. Trước đây, nữ diễn viên từng gây chú ý với phần gò má khá cao, tạo cảm giác gương mặt có phần góc cạnh và sắc nét hơn. Tuy nhiên, so với hình ảnh mới đây, phần gò má của cô trông cân đối, hài hòa với tổng thể hơn, giúp đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại và thanh thoát. Sự thay đổi này khiến vẻ đẹp của Diễm My thêm phần hoàn thiện, với gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao và các đường nét cân xứng. Do đó, việc dân tình nghi vấn người đẹp mới hạ gò má không phải là không có cơ sở, dù nữ diễn viên chưa chính thức lên tiếng xác nhận về thay đổi này.

Diễm My 9X từng có gò má khá cao.

Nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên.

Ảnh: Instagram.