Ngọc nữ Bolero phải nhập viện cấp cứu, nghỉ hát 3 tháng

Mới đây, tại chương trình Gala Nhạc Việt, ca sĩ Tố My đã chia sẻ về việc đón Tết của mình.



Cô nói: "Quê tôi ở Đà Nẵng nên có những phong tục đón Tết theo kiểu miền Trung rất thú vị như bày cỗ giao thừa để mọi người cùng ăn uống, chúc mừng năm mới.

Tố My

Mẹ tôi hay cất tiền trong gạo rồi tới giao thừa mẹ sẽ chia ra mỗi người một đồng, giữ làm lộc để may mắn, làm ăn phát đạt. Đó là phong tục ở gia đình tôi mỗi đêm giao thừa còn không biết quê mọi người thì thế nào.

Năm nào cũng vậy, tôi luôn mong chờ tới Tết để được về quê ăn Tết cùng ba mẹ".

Tố My cũng chia sẻ về một biến cố phải trải qua trong năm 2025: "Năm vừa qua tôi không được khỏe lắm. Tôi có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện cấp cứu, nghỉ hát hơn 3 tháng để dưỡng bệnh, nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe.

Trong thời gian nghỉ hát đó, tôi vô cùng nhớ sân khấu nhưng cũng giúp tôi chiêm nghiệm rằng cần phải yêu bản thân mình hơn. Tôi cũng nhận thấy giá trị của sức khỏe quan trọng đến nhường nào, có sức khỏe là có tất cả.

Tới giờ quay trở lại tôi đang tràn ngập năng lượng. Tôi nhận show nhiều hơn và trộm vía là vẫn được khán giả yêu thương, bầu show book show nhiều, giúp tôi được an ủi, động viên.

Tôi vẫn đang có nhiều kế hoạch cho năm 2026 để cống hiến cho âm nhạc nhiều hơn. Có lẽ tôi sẽ làm một liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Tôi mong muốn làm được điều này".

Tố My, người được ưu ái gọi với danh xưng "Ngọc nữ Bolero", là một trong những gương mặt sáng giá nhất của dòng nhạc trữ tình hiện nay.

Với gương mặt thanh tú, phong thái dịu dàng cùng giọng hát ngọt ngào, cô đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả ngay từ những ngày đầu bước ra khỏi cuộc thi Solo cùng Bolero.

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Tố My còn được đánh giá cao bởi sự chỉn chu và tâm huyết trong từng sản phẩm âm nhạc.

Cô luôn biết cách làm mới những bản nhạc kinh điển bằng hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái "hồn" mộc mạc của dòng nhạc quê hương. Những liveshow hoành tráng và các MV được đầu tư công phu là minh chứng rõ nét cho khát khao nâng tầm Bolero của cô gái gốc Đà Nẵng này.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát rực rỡ, cô còn được ngưỡng mộ bởi lối sống sạch, nói không với scandal và sự thông minh trong kinh doanh. Tố My chính là biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng: vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa không ngừng sáng tạo để kết nối âm nhạc xưa với thị hiếu khán giả trẻ ngày nay.