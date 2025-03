Ngoại trưởng Lavrov so sánh tầm quan trọng của Ukraine đối với Nga và Greenland đối với Mỹ

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 25/3 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Channel One của nước này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ cần Greenland cho an ninh của nước này.

"Tôi tin rằng Ukraine quan trọng hơn nhiều đối với lợi ích an ninh hợp pháp của Nga so với Greenland đối với an ninh của Mỹ. Chúng tôi đã nói về điều này với người Mỹ và tôi có cảm giác rằng họ hiểu điều này, và những so sánh như vậy rất quan trọng đối với họ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, phía Mỹ đã nhận ra rằng Ukraine quan trọng hơn nhiều đối với an ninh của Nga so với Greenland đối với Mỹ.

Nuuk, thủ phủ của Greenland - nơi mà Tổng thống Donald Trump muốn trở thành một phần của nước Mỹ. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn vùng lãnh thổ tự trị này nằm trong tầm kiểm soát của Washington, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để làm như vậy.

Và mới đây nhất, vào ngày 26/3, ông Trump nói với người dẫn chương trình podcast Vince Coglianese rằng: "Chúng ta [Mỹ] cần Greenland vì sự an toàn và an ninh quốc tế. Chúng ta cần nó. Chúng ta phải có nó", AFP đưa tin.

"Tôi ghét phải nói theo cách đó, nhưng chúng ta sẽ phải có nó", ông Trump nói thêm.

Theo AFP, Greenland - nơi đang tìm kiếm sự độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch - nắm giữ trữ lượng khoáng sản và dầu mỏ khổng lồ chưa được khai thác, mặc dù hoạt động thăm dò dầu mỏ và urani bị cấm.

Hòn đảo này cũng nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và Châu Âu trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và Nga ngày càng quan tâm đến Bắc Cực - nơi các tuyến đường biển đã mở ra do biến đổi khí hậu.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng người dân Greenland háo hức gia nhập Mỹ hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng ông không biết.

"Chúng ta phải thuyết phục họ", ông Trump nói. "Và chúng ta phải có vùng đất đó, vì không thể bảo vệ đúng cách phần lớn Trái đất này, không chỉ nước Mỹ, nếu không có nó [Greenland]".

Những bình luận của ông Trump đã khiến Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phải lên tiếng trên tài khoản Facebook cá nhân rằng: "Chúng ta không được ảo tưởng. Mối quan tâm của Tổng thống Trump đối với Greenland sẽ không mất đi."

"Họ [Mỹ] biết rằng Greenland không phải để bán. Họ biết rằng Greenland không muốn trở thành một phần của nước Mỹ", bà Frederiksen nói thêm, đồng thời cho biết thông điệp này đã được truyền đạt "một cách rõ ràng".