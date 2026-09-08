Ngoại trưởng Lavrov 'chôn vùi' triển vọng quan hệ giữa Nga và phương Tây

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng những gì từng tồn tại giữa Nga và phương Tây trước tháng 2/2022 sẽ không thể lặp lại.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Trong cuộc gặp gỡ với giảng viên và sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, mối quan hệ đối tác và sự tin cậy từng tồn tại giữa Nga và phương Tây cho đến trước tháng 2/2022 sẽ không bao giờ có thể được khôi phục như trước.

Theo ông Lavrov, phía Nga đã cố gắng trao cơ hội cho các đối tác phương Tây, nhưng sự thất bại của nỗ lực này chỉ càng củng cố niềm tin của Điện Kremlin rằng đất nước hiện đang đi theo hướng đúng đắn duy nhất.

"Những mối quan hệ như trước đây với họ (các nước phương Tây) - tức là giai đoạn trước tháng 2/2022, sẽ không bao giờ còn tái diễn," ông Lavrov nói.

Tiếp tục chủ đề này, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh từ nay về sau, Nga sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng các nước phương Tây - những bên "đã từng nói dối và hiện vẫn đang nói dối".

Trước đó, ông Lavrov đã gọi các hành động của Đức là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh thực sự.

Đây là bình luận của Bộ trưởng về việc chấm dứt hiệp định liên quan đến hoạt động của "Ngôi nhà Nga" (Russian House) tại Berlin và việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Bonn.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng trước khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại nổ ra, "người Đức cũng đã đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của họ".

Ông Lavrov cũng lý giải việc các đại sứ Nga bị triệu tập đến bộ nội vụ của các nước phương Tây là nhằm mục đích "tạo hiệu ứng phô trương ra bên ngoài".