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Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo về 'một cuộc chiến ngắn' nếu châu Âu tấn công Nga

Hải Yến
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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Nga sẽ khiến xung đột với châu Âu diễn biến hoàn toàn khác và “rất ngắn”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: TASS)

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không có ý định tấn công châu Âu. Tuy nhiên, nếu châu Âu, lực lượng hằng ngày nói về việc chuẩn bị cho chiến tranh với Nga, tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác và sẽ rất ngắn”, ông nói ngày 16/9.

Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng châu Âu đã nghe thấy cảnh báo này. Theo ông, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đang đưa ra những tuyên bố về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.

Ông lưu ý chủ đề đối đầu với Nga đã trở thành một trong những vấn đề được các chính trị gia châu Âu thảo luận nhiều nhất.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết phương Tây đã lựa chọn chính sách kiềm chế Nga, trong đó có việc mở rộng sự hiện diện của NATO tại các khu vực biên giới Nga.

Ngày 4/9, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergey Naryshkin cho biết, EU đã xác định khả năng sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với Nga vào năm 2030 trong các văn kiện mang tính khái niệm chủ chốt.

Ông cũng chỉ ra nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn trên toàn không gian Á-Âu là có thật và gây ra mối quan ngại nghiêm trọng.

Theo IZ
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Tags

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