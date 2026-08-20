HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngoại trưởng Iran ra tuyên bố cứng rắn, đáp trả lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump

Quỳnh Như
|

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Washington đang tìm cách "đánh lạc hướng" khỏi những vấn đề kinh tế trong nước và cảnh báo chính sách này sẽ chỉ mang lại "nhiều thất bại".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/8 lên tiếng bác bỏ tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành một "cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có" nhằm vào Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi gọi cái gọi là "Ngày D kinh tế" mà Washington đề cập là một "chiêu trò đánh lạc hướng" khỏi những vấn đề kinh tế nghiêm trọng của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ liên bang của nước này đã vượt 40.000 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Ông Araghchi cho rằng việc tiếp tục theo đuổi các chính sách gây sức ép với Iran sẽ không mang lại kết quả như Washington mong muốn.

"Tiếp tục theo đuổi những chính sách thất bại chỉ mang lại thêm thất bại", Ngoại trưởng Iran nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng chỉ trích động thái của Washington, cho rằng quyết định này xuất phát từ "những tính toán sai lầm". Theo ông, cuộc chiến hiện nay không mang lại kết quả mà Mỹ mong muốn, và Washington đang tìm cách mở rộng sức ép bằng một hình thức mới.

Trước đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội tối 19/8, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành "chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có" nhằm vào Iran.

Ông Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp "bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào" cho Iran đều có thể phải đối mặt với "những hậu quả kinh tế to lớn".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố cụ thể những biện pháp sẽ được áp dụng, cũng như phạm vi các quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Những tuyên bố của ông trên mạng xã hội cũng không phải lúc nào được triển khai đầy đủ như nội dung ban đầu.

Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong khi đó, giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài, cùng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu khi lượng dầu dự trữ tiếp tục suy giảm.

Trong tuyên bố mới nhất, Washington dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran, trong khi Iran khẳng định các biện pháp này sẽ không buộc nước này thay đổi lập trường.

Mỹ có động thái bất thường khi đàm phán với Iran: Ông Trump thừa nhận kênh liên lạc bí mật
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại