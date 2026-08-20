Ngoại trưởng Iran ra tuyên bố cứng rắn, đáp trả lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Washington đang tìm cách "đánh lạc hướng" khỏi những vấn đề kinh tế trong nước và cảnh báo chính sách này sẽ chỉ mang lại "nhiều thất bại".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/8 lên tiếng bác bỏ tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành một "cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có" nhằm vào Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi gọi cái gọi là "Ngày D kinh tế" mà Washington đề cập là một "chiêu trò đánh lạc hướng" khỏi những vấn đề kinh tế nghiêm trọng của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ liên bang của nước này đã vượt 40.000 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Ông Araghchi cho rằng việc tiếp tục theo đuổi các chính sách gây sức ép với Iran sẽ không mang lại kết quả như Washington mong muốn.

"Tiếp tục theo đuổi những chính sách thất bại chỉ mang lại thêm thất bại", Ngoại trưởng Iran nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng chỉ trích động thái của Washington, cho rằng quyết định này xuất phát từ "những tính toán sai lầm". Theo ông, cuộc chiến hiện nay không mang lại kết quả mà Mỹ mong muốn, và Washington đang tìm cách mở rộng sức ép bằng một hình thức mới.

Trước đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội tối 19/8, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành "chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có" nhằm vào Iran.

Ông Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp "bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào" cho Iran đều có thể phải đối mặt với "những hậu quả kinh tế to lớn".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố cụ thể những biện pháp sẽ được áp dụng, cũng như phạm vi các quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Những tuyên bố của ông trên mạng xã hội cũng không phải lúc nào được triển khai đầy đủ như nội dung ban đầu.

Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong khi đó, giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài, cùng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu khi lượng dầu dự trữ tiếp tục suy giảm.

Trong tuyên bố mới nhất, Washington dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran, trong khi Iran khẳng định các biện pháp này sẽ không buộc nước này thay đổi lập trường.