Ngoài Quan Vũ, Tam Quốc còn có một "Võ thần" ít ai nghĩ tới: Vị tướng này từng khiến Tào Tháo run sợ

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Ai là vị tướng được người đời tôn xưng là “Võ thần” trong Tam Quốc diễn nghĩa?

A. Quan Vũ, võ thánh nổi tiếng với lòng trung nghĩa và tinh thần hiệp nghĩa sai B. Triệu Vân, vị tướng trung thành dũng mãnh được mệnh danh là Võ thần đúng C. Trương Phi, mãnh tướng thiện chiến nổi danh với sức mạnh phi thường sai D. Hoàng Trung, lão tướng lập nhiều chiến công lớn trong chiến dịch Hán Trung sai