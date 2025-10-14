Ngoài Quan Vũ, Tam Quốc còn có một "Võ thần" ít ai nghĩ tới: Vị tướng này từng khiến Tào Tháo run sợ

Đáp án đúng là: B. Triệu Vân
Giải thích: Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Triệu Vân được tôn xưng là “Võ thần” vì hội tụ cả dũng và trí cùng phẩm chất trung kiên. Hình tượng ông được xây dựng như mẫu dũng tướng lý tưởng, thường xuất hiện ở những thời khắc xoay chuyển cục diện. Danh xưng này khác với Quan Vũ, người được tôn là “Võ thánh”, qua đó nhấn mạnh sắc thái riêng của Triệu Vân trong hệ thống võ tướng thời Tam Quốc.
Đáp án đúng là: C. Một mình xông pha giữa vòng vây Đương Dương để cứu con Lưu Bị
Giải thích: Trong trận Đương Dương theo Tam Quốc diễn nghĩa, khi quân Lưu Bị tan vỡ, chỉ có Triệu Vân quay lại tìm và bảo vệ A Đẩu. Ông hạ Hạ Hầu Ân, đoạt Thanh Công đao, một tay đỡ hài nhi, một tay cầm thương mở đường máu giữa vòng vây. Cảnh tượng ấy thể hiện cả dũng lực lẫn trung nghĩa, khiến hình tượng “Võ thần” gắn chặt với tên tuổi Triệu Vân trong lòng người đọc.
Đáp án đúng là: D. Một tướng Thục ôm ấu chúa trong tay vẫn xông pha giữa vạn quân Tào
Giải thích: Theo Tam Quốc diễn nghĩa, khi quân Lưu Bị vỡ trận, một tướng Thục vừa bế A Đẩu vừa lao thẳng vào vòng vây. Tào Tháo tận mắt chứng kiến đã e dè tài dũng nên ra lệnh không được bắn tên, mong bắt sống để chiêu dụ. Nhân vật ẩn danh này chính là Triệu Vân, vị tướng khiến đối phương phải kính sợ và được hậu thế tôn xưng là “Võ thần”.