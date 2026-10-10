Ngoại lệ của MC Lại Văn Sâm ở Ai Là Triệu Phú hơn 10 năm trước

Đây là số đặc biệt kỷ niệm 10 năm Ai Là Triệu Phú vào năm 2014.

Trong nhiều năm chương trình Ai Là Triệu Phú lên sóng, MC Lại Văn Sâm từng có không ít màn tương tác đáng nhớ với người chơi. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều sự xuất hiện của các nghệ sĩ quen mặt trên chiếc “ghế nóng”. Tuy nhiên, trường hợp của Tự Long có phần đặc biệt hơn cả, thậm chí đã hơn 10 năm trôi qua, phần thi của anh tại Ai Là Triệu Phú vẫn được nhiều người nhắc lại.

Theo đó, đây là số đặc biệt kỷ niệm 10 năm Ai Là Triệu Phú vào năm 2014, với sự tham gia của 3 người chơi nổi tiếng là Hoàng Bách, Minh Thư và Tự Long. Trong đó, Tự Long là người chơi cuối cùng.

NSND Tự Long từng tham dự số đặc biệt của Ai Là Triệu Phú vào năm 2014 (Ảnh chụp màn hình)

MC Lại Văn Sâm và Tự Long có những màn tung hứng, đối đáp ngẫu hứng tại trường quay (Ảnh chụp màn hình)

Khi ấy, nam nghệ sĩ đang ngồi trên khán đài thì bất ngờ giơ tay, hát chèo để bày tỏ mong muốn được tham gia. Không để màn “xin thi” kéo dài, MC Lại Văn Sâm cũng đáp lại bằng một câu hát chèo rồi mời Tự Long xuống ghế nóng. Màn đối đáp ngẫu hứng giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả trường quay thích thú trước khi phần thi chính thức bắt đầu.

Xuống ghế nóng, Tự Long còn có một “trợ thủ” quen thuộc là Xuân Bắc. Nam nghệ sĩ giới thiệu đây là người “không thể thiếu được trong cuộc đời làm nghệ thuật” của mình. Hai người vốn là bạn diễn thân thiết nên phần thi của Tự Long liên tục có những màn trao đổi hài hước với Xuân Bắc.

Đáng nhớ nhất là câu hỏi số 6: “NSND Cả Tam là nghệ sĩ nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật nào?”, với 4 phương án gồm Chèo, Cải lương, Tuồng và Quan họ. Vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, Tự Long vẫn phân vân giữa Chèo và Tuồng. Anh quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50/50, sau đó nhờ đến tổ tư vấn tại chỗ.

Xuân Bắc lúc này có màn tư vấn khá dài nhưng vẫn chưa đưa ra đáp án cụ thể, khiến MC Lại Văn Sâm phải hỏi thẳng: “Nhưng mà câu trả lời cuối cùng là gì?”. Sau đó, Xuân Bắc mới chốt đáp án là Chèo. Hai thành viên tổ tư vấn tại chỗ cũng đưa ra lựa chọn tương tự, giúp Tự Long có thêm cơ sở để trả lời.

Khi đó NSND Xuân Bắc là bạn đồng hành cùng xuất hiện trong trường quay với Tự Long (Ảnh chụp màn hình)

Ở một câu hỏi khác, Tự Long sử dụng quyền gọi điện cho bố để nhờ trợ giúp. Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn, nam nghệ sĩ quyết định không làm theo mà tự suy luận và chọn đáp án khác. Kết quả, lựa chọn của Tự Long lại chính xác, giúp anh tiếp tục cuộc chơi.

Càng đi sâu, các câu hỏi càng khó. Sau khi sử dụng hết những quyền trợ giúp và không còn đủ cơ sở để chắc chắn với câu hỏi tiếp theo, Tự Long quyết định dừng cuộc chơi. Anh dừng lại ở câu hỏi số 10 với nội dung: “Đâu là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của nước ta được UNESCO công nhận?”.

Sau câu số 9 và giành được 14 triệu, Tự Long chọn dừng cuộc chơi ở câu hỏi số 10 (Ảnh chụp màn hình)

Điều này giúp anh bảo toàn được phần thưởng trị giá 14 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được MC Lại Văn Sâm đặt câu hỏi về đáp án sẽ lựa chọn nếu đi tiếp, Tự Long đưa ra phương án A - Quần đảo Cát Bà. Trong khi đó, đáp án đúng là C - Rừng ngập mặn Cần Giờ. Chính vì vậy, Tự Long không bày tỏ sự tiếc nuối vì đã có một quyết định đúng khi dừng chân đúng lúc.

Song đến hiện tại, dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng một số khoảnh khắc trong phần thi của Tự Long vẫn được khán giả chia sẻ lại trên MXH và nhận nhiều sự chú ý. Không ít người bày tỏ thích thú với kiến thức cũng như khả năng ứng biến, cách nói chuyện hài hước, tung hứng khéo léo của NSND Tự Long.