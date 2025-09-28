Ngoại hình của nam nghệ sĩ sau 12 tháng lên tiếng về thông tin cưới mẹ đơn thân Ngọc Lan

Vào đầu tháng 9/2024, thông tin ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẽ cưới diễn viên Ngọc Lan – mẹ đơn thân nổi tiếng xuất hiện tràn lan trên mạng. Tuy nhiên Phi Hùng đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định đó là tin giả, bày tỏ sự bất bình với việc lan truyền tin "rác" trên mạng xã hội và mong muốn dư luận tỉnh táo trước thông tin sai lệch.

Vẻ ngoài hiện tại phong độ của Phi Hùng.

Một năm sau sự cố tin đồn, Phi Hùng cho thấy anh không chỉ dứt khoát về chuyện đời tư mà còn giữ được ngoại hình khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Ở tuổi 48, anh vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, cao ráo, gương mặt điềm đạm, da sáng. Mỗi lần xuất hiện, anh ưu tiên phong cách lịch lãm: Áo sơ mi hoặc blazer cắt may chỉn chu, mái tóc được chăm chuốt, thần thái tự tin, ánh mắt tập trung.

Anh không phô trương mà dùng chính phong cách chín muồi, bản lĩnh của người đàn ông đã sống nghề lâu để ghi điểm. Hình ảnh anh trên sân khấu hay đời thường đều toát lên vẻ bản lĩnh, tĩnh lặng và ổn định. Dù đẹp trai, giàu có nhưng Nguyễn Phi Hùng vẫn chưa kết hôn.

Nguyễn Phi Hùng sinh ngày 24/6/1977, quê Đan Phượng, Hà Nội. Từ nhỏ anh đã được đào tạo bài bản về múa: 12 tuổi vượt qua kỳ thi vào Trường Múa Việt Nam, học hệ 7 năm. Sau khi tốt nghiệp múa, anh Nam tiến vào TP.HCM, vừa hoạt động âm nhạc, vừa tham gia diễn xuất, trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng được yêu thích.

Thời trẻ, Phi Hùng đã là "nam thần vạn người mê" với giọng ca ngọt ngào, phong cách nhẹ nhàng mà cuốn hút. Các ca khúc như Tình đơn côi, Dáng em, Vắng cha … được nhiều người biết tới. Anh sở hữu chiều cao nổi bật, nụ cười dễ gần, ánh mắt biểu cảm – điều làm nên sức hút đặc biệt ở anh khi mới vào nghề.