Ngoài đất hiếm, Việt Nam có kho báu khác toàn cầu thèm khát, trữ lượng nằm tại một tỉnh phía Bắc

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Việt Nam có khoảng 3,5 triệu tấn, xếp thứ 6 thế giới. Cùng với đó, thế giới hiện có khoảng 4,6 triệu tấn vonfram. Quốc gia có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới gồm là Trung Quốc (2,4 triệu tấn), còn Việt Nam có khoảng 140 nghìn tấn, nằm trong top 5 nước có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Thái Nguyên là tỉnh đang nắm giữ trữ lượng vonfram lớn nhất của cả nước, nắm tới 90% trữ lượng của cả nước. Trang thông tin điện tử huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên chiếm khoảng 33% sản lượng vonfram toàn cầu nếu không tính nguồn cung từ Trung Quốc, có quy mô lớn thứ 2 thế giới.

Ngoài ra, vonfram còn phân bố một số vùng ở Tuyên Quang,Quảng Ngãi, Cao Bằng và Thanh Hóa, những vùng này vonfram thường đi kèm với quặng thiếc.﻿

Vonfram được dùng làm vật liệu chống mài mòn, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng. Vonfram là kim loại chiến lược thiết yếu cho các ngành công nghệ cao như xe điện và bán dẫn.

Vào ngày 24/11/2025, Quyết định 2581/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023) chính thức được phê duyệt. Trong đó, mỏ vonfram Núi Pháo được điều chỉnh quy hoạch.

Cụ thể, khu vực mỏ vonfram đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) và khu vực liền kề cũng nằm trong danh mục điều chỉnh gồm có dự án Núi Pháo mở rộng, Núi Chiếm. Với việc điều chỉnh này, các ranh giới dự án đã được cập nhật nhằm bảo đảm huy động tối đa phần trữ lượng 28,028 triệu tấn khai thác hầm lò đã được cấp phép, đồng thời phù hợp với thiết kế khai thác và định hướng phát triển của các dự án trong giai đoạn tiếp theo. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động khai thác và mở rộng chế biến sâu theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Dự án Núi Pháo do Masan High-Tech Materials – thành viên Tập đoàn Masan vận hành, giúp Việt Nam hình thành một chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao tích hợp và bền vững, từ khai thác, chế biến đến sản xuất sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ mũi nhọn

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials (MHT) đang làm chủ công nghệ tái chế Vonfram số 1 thế giới, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết. Làm chủ công nghệ tái chế Vonfram đẳng cấp, Masan High-Tech Materials xác định tái chế là trụ cột chiến lược sẽ mang lại thành công cả về doanh thu và khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Bằng các dự án nghiên cứu và thí nghiệm mô phỏng, đến nay MHT đã phát triển và hoàn thiện quy trình tái chế, cho phép thu hồi toàn bộ Lithium, Niken, Đồng, Coban, Mangan từ các sản phẩm pin thải; đồng thời phát triển các công thức tinh luyện đặc thù nhằm đạt được hiệu quả thu hồi Vonfram cao hơn.

MHT hiện sở hữu công nghệ tái chế mới đối với bùn chứa coban và chất đen của pin thải. Công nghệ mới này hứa hẹn có thể tái chế nhiều loại bột dụng cụ cắt cứng khác nhau, đồng thời chất đen của pin thải có tác động ít hơn tới môi trường so với các công nghệ tái chế truyền thống. Giới khoa học nhận thấy công nghệ này có tiềm năng “thay đổi cuộc chơi” về tái chế Đồng, Coban, Niken, Mangan, Liti... trên thị trường toàn cầu.

Những thành tựu công nghệ này giúp Masan High-Tech Materials không còn phụ thuộc vào khai thác khoáng sản trong tự nhiên mà cho phép đẩy mạnh mô hình kinh doanh tuần hoàn thông qua khai thác mỏ phế thải ngay tại khu vực đô thị, thu gom, xử lý chất thải sản xuất và tái chế phế liệu, trả lại nguyên liệu sản xuất, các tài sản cuối vòng đời trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra các vật liệu mới, sản phẩm mới.