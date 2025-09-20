Ngoài đại gia gốc Thanh Hóa, lộ diện thêm 2 ông lớn kết cấu thép giúp Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nên kỳ tích

Hơn 10 triệu lượt người tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước dịp 2/9 vừa qua không khỏi kinh ngạc trước hệ thống mái vòm thép 24.000 tấn của Nhà Triển lãm Kim Quy. Để làm nên điều phi thường này, cách Vingroup vận hành dự án được ví như “trung tâm điều phối” của một cỗ máy khổng lồ. Các doanh nghiệp Việt như ATAD, QH Plus hay Đại Dũng trở thành “cánh tay” chuyên môn, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh thần tốc. Khi tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung, kỳ tích sẽ xuất hiện.

Thực tế, QH Plus, ATAD hay Đại Dũng không phải là những cái tên xa lạ tại Việt Nam, thậm chí là trên thế giới. QH Plus từng gây tiếng vang khi đảm nhiệm toàn bộ kết cấu thép cho Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam, đồng thời tham gia dự án Nhà máy VinFast cùng nhiều dự án Vinhomes.

ATAD cũng đã hoàn thành hơn 4.000 công trình kết cấu thép tại hơn 60 quốc gia, thực hiện hơn 30.000 tấn kết cấu thép tại dự án VinFast Hải Phòng. Trong khi, Đại Dũng từng là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho 2 sân vận động tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

Để xây dựng vòm thép lớn nhất hành tinh tại Nhà triển lãm Kim Quy, ATAD được giao 2 trong số 9 sảnh, chiếm 20% tổng khối lượng thép của công trình. Mặc dù phải đến cuối tháng 11, công đoạn thi công mái vòm thép mới bắt đầu, nhưng ATAD đã lập tức huy động 8 nhà máy vào cuộc để sản xuất ống thép khổ lớn cho công trình.

Theo yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ đầu tư, đội ngũ giám sát được cử tới từng nhà máy để kiểm soát chất lượng của từng cấu kiện. Với 112 ngày thi công, ngày 25/4/2025, ATAD là đơn vị kết cấu thép hoàn thành đầu tiên, mở đầu cho những cột mốc tiến độ thần tốc của dự án.

“Chia lửa” trong cuộc đua tiến độ với ATAD còn có QH Plus. Trong đó, công ty QH Plus đảm nhiệm thi công 3 sảnh, với tổng khối lượng thép tương đương ATAD. Thời điểm đó, QH Plus đã huy động 500 nhân sự sản xuất tập trung gia công thép ống tại nhà máy. Cùng với đó là 150 cán bộ, kỹ sư túc trực trên công trường, bởi xác định đây là “ưu tiên số 1”. Với đặc thù thi công trên cao, vị trí cao nhất lên tới 56m, hệ thống cẩu lớn từ 350 - 500 tấn được huy động tối đa.

Đảm nhiệm đến 60% khối lượng thi công còn lại của hệ thống mái vòm thép lớn bậc nhất thế giới là CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng). Để hoàn thành hạng mục đặc biệt này, Đại Dũng đã huy động hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục 24/24.

Trên công trường, cẩu siêu trọng tải 500 tấn hoạt động không ngừng, trong khi hơn 100.000 nút cầu thép và bu lông cường độ cao được lắp đặt với độ chính xác tuyệt đối, dưới sự giám sát của công nghệ quét laser 3D. Đặc biệt, sai số lắp đặt tối đa chỉ 3 mm – mức độ chính xác cực cao đối với một công trình có quy mô khổng lồ.

Giai đoạn cao điểm, trên công trình dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia có tới 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc. Hàng trăm nhà thầu được huy động. Số lượng máy móc lên tới hàng nghìn. Không khí trên công trường giống một chiến dịch quân sự thần tốc.

Chỉ 10 tháng hệ thống mái vòm thép 24.000 tấn của Nhà Triển lãm Kim Quy đã được hoàn thiện.

Cách Vingroup vận hành dự án được ví như “trung tâm điều phối” của một cỗ máy khổng lồ. Các doanh nghiệp Việt như ATAD, QH Plus hay Đại Dũng trở thành “cánh tay” chuyên môn, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh thần tốc. Nhờ đó, dự án đã về đích đúng kế hoạch, chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình quy mô tương đương là 36 tháng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra vào chiều ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mái vòm thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội là một thành tựu thầm lặng.

"Một công trình như thế dự kiến làm trong vòng hai năm đã là nhanh, sau đó rút xuống một năm rưỡi rồi yêu cầu làm trong 10 tháng để chúng ta có một sản phẩm để thưởng thức trong những ngày vừa qua là rất thần tốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nằm tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Trung tâm Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 90 ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000 m2 – nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra Triển lãm thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Điểm nhấn quan trọng của công trình là vòm thép khổng lồ nặng tới 24.000 tấn lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa, được đặt tên là Nhà triển lãm Kim Quy. Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.



