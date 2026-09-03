Ngoài cô giáo Hương, người phụ nữ vừa bị khởi tố liên quan Phú Lê là ai?

Cơ quan chức năng cũng khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương cùng đồng bọn về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ Công an đã cung cấp thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến bị can Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng).

Báo Hà Nội mới dẫn lời thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú, bị khởi tố về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là cô giáo Hương) cùng đồng bọn về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại họp báo - Ảnh: Hà Nội mới

Đáng chú ý, một nội dung mới được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án là cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trên báo Tiền Phong cho hay, cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại thành phố Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới "chạy án".

Hành vi của Nguyễn Thị Nhuần đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện Huấn Hoa Hồng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên quan vụ án Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nội dung điều tra liên quan hoạt động kinh doanh của Bùi Xuân Huấn trên nền tảng TikTok, trong đó có việc để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Theo kết quả điều tra bước đầu, doanh thu từ hoạt động kinh doanh này được xác định tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Báo Đại đoàn kết cho hay, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện thêm dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Xuân Huấn.

Huấn “Hoa Hồng” và Phú Lê Huấn “Hoa Hồng” và Phú Lê

Cụ thể, Huấn bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo các nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số trong ngày. Từ những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn để được cung cấp các số lô, số đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, khi những người tham gia không trúng và yêu cầu trả lại tiền, số tiền đã chuyển không được hoàn trả.

Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng.

Từ các vụ án trên, Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, bên cạnh những lợi ích to lớn, không gian mạng và mạng xã hội cũng tồn tại nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

Bộ Công an khuyến cáo mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần chuẩn bị cho mình một “lá chắn tự thân”, luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin được chia sẻ trên môi trường mạng.