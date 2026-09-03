Luật sư chỉ ra 2 hành vi đặc biệt nghiêm trọng của nghi phạm Nguyễn Đức Anh vụ thảm án ở Đồng Nai

Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ sở Y tế.

Chiều 3/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) là nghi can gây ra vụ thảm án xảy ra vào khoảng 01 giờ 45 ngày 03/9/2026, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, làm chết 3 người, 1 người bị thương đang cấp cứu. Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ sở Y tế.

Nói về hành vi của hung thủ gây ra vụ thảm án kinh hoàng, Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, nghi phạm có dấu hiệu rất rõ của Tội giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả đã có 3 người tử vong, trong đó có hai trẻ em dưới 16 tuổi.

Như vậy, trong vụ án này, hành vi của nghi phạm có ít nhất hai yếu tố khiến tội Giết người bị xử lý ở khung hình phạt nghiêm khắc nhất. Thứ nhất là hành vi làm chết từ hai người trở lên. Thứ hai là trong số các nạn nhân có người dưới 16 tuổi. Chỉ cần thuộc một trong các trường hợp này thì người phạm tội đã có thể bị truy cứu theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Ở đây, cả hai yếu tố cùng xuất hiện nên mức độ nghiêm trọng của vụ án càng lớn.

Ngoài ra, việc nghi phạm được cho là không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân nhưng vẫn đột nhập vào nhà, tấn công người chồng, sau đó quay lại tiếp tục sát hại người vợ và hai con là tình tiết cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn của hành vi.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh - Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo Luật sư Hoàng Hà, cơ quan tố tụng cũng có thể xem xét dấu hiệu phạm tội có tính chất côn đồ còn tình tiết thực hiện tội phạm một cách man rợ thì phải chờ kết quả điều tra, khám nghiệm và đánh giá cụ thể phương thức gây án, không nên kết luận chỉ từ cảm nhận về sự tàn độc của hành vi. Đối với người chồng bị đâm trọng thương nhưng sống sót, nếu chứng minh được nghi phạm dùng dao tấn công với ý thức tước đoạt tính mạng và việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của người thực hiện hành vi thì đây còn là trường hợp giết người chưa đạt đối với nạn nhân này.

Về mức án, luật sư cho hay, ở giai đoạn hiện nay chưa thể khẳng định chắc chắn Tòa án sẽ tuyên tử hình bởi việc quyết định hình phạt còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, giám định tâm thần nếu có, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa.

"Tuy nhiên, với hậu quả 3 người chết, trong đó có hai trẻ em, cùng cách thức thực hiện hành vi như thông tin ban đầu, theo tôi đây là trường hợp mà nguy cơ bị áp dụng hình phạt tử hình là rất cao. Nếu không xuất hiện những tình tiết đặc biệt làm thay đổi căn bản việc đánh giá trách nhiệm hình sự thì mức án tử hình hoàn toàn có thể được đặt ra", luật sư Hoàng Hà nói.

Pháp luật hình sự không quyết định hình phạt dựa trên sự phẫn nộ của dư luận. Nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số lượng và độ tuổi của nạn nhân, động cơ, phương thức thực hiện hành vi và mức độ quyết liệt trong ý thức tước đoạt tính mạng đều là những yếu tố mà Tòa án sẽ phải cân nhắc khi lựa chọn giữa 20 năm tù, tù chung thân và tử hình.

Lời khai của nghi phạm vụ án mạng khiến 4 người thương vong

Công an tỉnh Đồng Nai chiều 3/9/2026 đã thông tin lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án. Theo đó, ban đầu đối tượng Nguyễn Đức Anh khai nhận là bạn trai của Đ.T.P.A (SN 2009). Gần đây Đ.T.P.A nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết Đ.T.P.A. Rạng sáng ngày 03/9/2026 sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà Đ.T.P.A, nhưng nhà khoá cửa nên Đức Anh đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

2 con dao cơ quan Công an phát hiện tại hiện trường - Ảnh: Công an Đồng Nai

Lúc này anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà Đ.T.P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q, SN1986 (kế bên sát vách nhà Đ.T.P.A) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà. Thấy động, anh N.V.Q ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường. Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M, SN1990 là vợ và 2 con của anh N.V.Q gồm N.T.H, SN2015 và N.N.H, SN2025.

Người dân khu vực xung quanh bàng hoàng về vụ án - Ảnh: Tiền Phong

Anh Đ.V.R đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng Công an xã có mặt Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng Công an khống chế bắt giữ Đức Anh.

Đối tượng khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND thành phố Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.