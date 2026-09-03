Công an bắt Nguyễn Quý Sơn SN 1994 liên quan 178 triệu đồng

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 3/9/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (sinh năm 1994, trú tại Tổ dân phố Thọ Phật, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, trên địa bàn các xã Hoạt Giang và Cẩm Tân liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, cậy phá cửa, két sắt để trộm cắp tiền, vàng với giá trị lớn. Mới đây nhất, ngày 19/8/2026, tại xã Vĩnh Lộc, một hộ dân bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt lấy trộm 13 chỉ vàng, trị giá gần 178 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an xác định các vụ trộm đều do một đối tượng thực hiện. Đối tượng thường di chuyển đến những địa bàn cách xa nơi gây án từ 70 đến 100 km, sau đó trộm xe đạp, xe máy làm phương tiện di chuyển đến các hộ dân nằm biệt lập, xa khu dân cư, ít camera giám sát. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đột nhập vào nhà, cậy phá cửa, két sắt để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp xong, đối tượng thường bỏ lại phương tiện ở những nơi công cộng, ít gây sự chú ý như nhà gửi xe bệnh viện, hoặc tuyến giao thông vắng người qua lại, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Quý Sơn - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Xác định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các xã, phường tập trung rà soát, xác minh làm rõ thủ đoạn gây án của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ Nguyễn Quý Sơn là thủ phạm đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước những chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi và tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, Nguyễn Quý Sơn đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Nguyễn Quý Sơn tại hiện trường gây án - Ảnh: Công an Thanh Hóa Đối tượng Nguyễn Quý Sơn tại hiện trường gây án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, nhất là các hộ dân sống biệt lập, xa khu dân cư hoặc thường xuyên vắng nhà. Đây là những địa điểm đối tượng trộm cắp thường lợi dụng để gây án. Người dân cần chủ động rà soát, khắc phục các sơ hở trong việc bảo vệ tài sản; gia cố chắc chắn cổng, cửa, sử dụng khóa chống cắt, lắp đặt camera và hệ thống cảnh báo tại những vị trí cần thiết; tài sản có giá trị lớn cần được cất giữ tại nơi an toàn, hạn chế để tiền mặt, vàng bạc trong nhà.

Đối với xe máy, xe đạp và các phương tiện khác, không nên để ngoài đường, trước cửa nhà hoặc tại khu vực vắng người mà không có người trông coi. Khi rời khỏi phương tiện phải khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm, không để chìa khóa tại những vị trí dễ bị phát hiện.

Đặc biệt, khi gia đình đi vắng dài ngày, cần thông báo cho người thân, hàng xóm tin cậy để trông coi nhà cửa, đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống khóa trước khi rời đi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc đối tượng nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

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