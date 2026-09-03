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Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của nam thanh niên SN 2001

Trang Anh
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Từ lời khai của T, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L.T.P và N.H.T.

Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 3/9/2026 cho biết đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Bắc Nha Trang.

Trước đó, trưa 26/8, tại đường Nguyễn Khuyến (phường Bắc Nha Trang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát ma túy và Công an phường Bắc Nha Trang phát hiện bắt quả tang H.M.T (sinh năm 1994, trú phường Tây Nha Trang) đang tàng trữ 1 bịch nylon và 1 đoạn ống hút có chứa ma túy đá.

Từ lời khai của T, tổ công tác tiếp tục đấu tranh, truy xét, phát hiện L.T.P (sinh năm 1994) và N.H.T (sinh năm 2001), cùng trú phường Tây Nha Trang, là các đối tượng đã bán ma túy cho T; N.T.M.H (sinh năm 1995, không có nơi ở ổn định) là người cùng sử dụng ma túy với T và P.

- Ảnh 1.

T. bị bắt cùng với tang vật - Ảnh: Công an Khánh Hòa T. bị bắt cùng với tang vật - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L.T.P và N.H.T, lực lượng Công an thu giữ 13 đoạn ống hút nhựa bên trong có chứa ma túy đá và heroin, bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra N.H.T còn giao nộp cho tổ công tác 1 bịch nylon có chứa ma túy đá và 2 bịch nylon có chứa heroin.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể các đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy loại MET. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát ma túy Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thủ đoạn mới liên quan quét mã QR, tất cả người dân đặc biệt chú ý
Tags

Công an Khánh Hòa

phường Bắc Nha Trang

ma túy đá

khám xét khẩn cấp

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