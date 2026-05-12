Ngoài Cát Cò, Cát Bà còn có 1 bãi biển rộng, nước êm, xa trung tâm: Nhiều người chưa biết tên

Nhắc đến tắm biển ở Cát Bà, nhiều du khách thường nghĩ ngay tới Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3. Đây là những bãi tắm nổi tiếng, nằm gần trung tâm, sở hữu cảnh quan đẹp và từ lâu đã trở thành điểm dừng quen thuộc trong hầu hết lịch trình du lịch đảo Cát Bà.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá nổi tiếng, các bãi Cát Cò thường rơi vào tình trạng đông khách vào mùa hè, cuối tuần hoặc dịp lễ. Với những người muốn tìm một không gian rộng hơn, bớt xô bồ hơn nhưng vẫn thuận tiện để tắm biển, đi dạo và chụp ảnh, Cát Bà còn một cái tên khác đáng chú ý: bãi biển Tùng Thu.

Những bãi Cát Cò nổi tiếng ở Cát Bà luôn trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào dịp cao điểm (Ảnh MiA)

Tùng Thu không phải bãi biển đầu tiên được nhiều người gọi tên khi đến Cát Bà. So với cụm Cát Cò, nơi đây nằm tách hơn khỏi khu vực đông khách, tạo cảm giác yên tĩnh và “dễ thở” hơn. Bãi biển này cách khu trung tâm khoảng 2 km, du khách có thể di chuyển bằng xe máy, xe điện, taxi hoặc phương tiện cá nhân, đem lại cảm giác riêng tư hơn so với những bãi tắm nổi tiếng nằm sát khu du lịch sôi động.

Theo tài liệu du lịch huyện Cát Hải, Tùng Thu là một trong những bãi tắm du lịch mới tại thị trấn Cát Bà. Khi tuyến đường tránh Tùng Thu được đưa vào sử dụng, việc di chuyển qua khu vực bãi tắm để vào trung tâm du lịch Cát Bà cũng thuận tiện hơn. Điều này cho thấy Tùng Thu không hề quá hẻo lánh, mà nằm trên một trục kết nối khá dễ đi, phù hợp để du khách ghé trong lịch trình ngắn.

Khoảng cách của bãi Tùng Thu và bãi Cát Cò (Ảnh GG Maps)

Bãi tắm Tùng Thu tách biệt hẳn khỏi vùng trung tâm Cát Bà với những bãi biển nổi tiếng (Ảnh Du lịch Cát Bà)

Bãi rộng, nước êm, được núi đá che chắn

Điểm khiến Tùng Thu được chú ý nằm ở không gian khá rộng và thoáng. Tài liệu du lịch Cát Hải từng giới thiệu đây là một trong những bãi tắm dài và rộng ở thị trấn Cát Bà, với chiều mặt bãi khoảng 250 m. Nền cát cao do bồi trúc cát nhân tạo nên ít chịu tác động bởi thủy triều, thuận lợi cho du khách đi dạo, tắm biển hoặc tổ chức một số hoạt động ngoài trời.

Không chỉ có mặt bãi rộng, Tùng Thu còn gây ấn tượng bởi địa thế được núi đá và các dãy núi xung quanh che chắn. Theo thông tin giới thiệu về địa danh tại Cát Bà, khu vực này trước đây là một vụng nhỏ trên biển, được các dãy núi và hòn đảo phía trước bao bọc nên tương đối ít sóng gió. Đây cũng là lý do Tùng Thu thường được nhắc đến như một bãi tắm có mặt nước khá êm, phù hợp với du khách muốn tìm một điểm nghỉ nhẹ nhàng hơn.

Nếu Cát Cò hấp dẫn bởi vẻ đẹp nổi tiếng và nhịp du lịch sôi động, Tùng Thu lại ghi điểm bằng cảm giác rộng rãi, bình lặng. Phía sau là núi đá, phía trước mở ra mặt biển, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi, vừa có phần tách biệt. Vào những ngày thời tiết đẹp, bãi biển này phù hợp để tắm biển, đi dạo, ngồi hóng gió hoặc đơn giản là tìm một khoảng lặng sau khi đã tham quan vịnh Lan Hạ, làng chài Cái Bèo hay trung tâm Cát Bà.

Một số blog du lịch nước ngoài cũng đánh giá Tùng Thu là lựa chọn phù hợp nếu du khách muốn tránh đám đông ở những bãi biển quen thuộc của Cát Bà. Tuy nhiên, cũng có nhận xét cho rằng chất lượng nước và cảnh quan tại đây có thể thay đổi theo mùa, thời tiết, dòng chảy và lượng khách. Vì vậy, không nên hình dung Tùng Thu như một bãi biển luôn hoàn hảo ở mọi thời điểm, mà nên xem đây là một điểm đến đáng thử nếu muốn có thêm lựa chọn ngoài Cát Cò.

Chính sự không quá ồn ào lại là điểm khiến Tùng Thu có sức hút riêng. Bãi biển này không dành cho những ai tìm kiếm một không khí du lịch náo nhiệt, đông vui suốt ngày, mà phù hợp hơn với người muốn tắm biển nhẹ nhàng, chụp vài bức ảnh, đi dạo trên cát hoặc ngồi nghe tiếng sóng trong một buổi chiều ở Cát Bà.

Với nhóm bạn, Tùng Thu có thể là nơi để chụp ảnh, tổ chức picnic nhỏ hoặc kết hợp các hoạt động biển nếu dịch vụ tại thời điểm đó cho phép. Khu vực quanh bãi cũng có một số cơ sở lưu trú và ăn uống, nhưng du khách nên xem kỹ đánh giá mới nhất trước khi đặt phòng, bởi chất lượng dịch vụ có thể khác nhau giữa từng cơ sở.

Một lưu ý quan trọng là nên hỏi trước giá các dịch vụ như gửi xe, ghế, ô, tắm tráng, đồ ăn, nước uống hoặc hoạt động vui chơi trên biển. Dù một số chia sẻ cộng đồng cho rằng việc vào bãi có thể miễn phí, các dịch vụ phát sinh tại chỗ thường được tính riêng. Thời điểm phù hợp để đến Tùng Thu thường rơi vào giai đoạn thời tiết ấm, khoảng từ tháng 4 đến tháng 10.



